Зобнин приступил к тренировкам в общей группе "Спартака" перед матчем с ЦСКА

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Зобнин приступил к тренировкам в общей группе "Спартака" перед матчем с ЦСКА

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Пресс-служба клуба сообщила, что полузащитник полностью восстановился от травмы.

25-летний полузащитник Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что Зобнин после матча с "Зенитом" повредил руку и из-за этого не смог помочь сборной России в отборе на чемпионат Европы.

Предстоящий матч красно-белые проведут дома против ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).

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