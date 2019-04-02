Зобнин приступил к тренировкам в общей группе "Спартака" перед матчем с ЦСКА

25-летний полузащитник Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
📰 Отличные новости, красно-белые!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 апреля 2019 г.
Роман Зобнин полностью здоров и тренировался сегодня в общей группе! 🔴⚪️💪🏻
Подробности из Тарасовки и интервью Романа 👇🏻https://t.co/KEAB5Ef7rC#Спартак #Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/MPapGqQfHe
Напомним, что Зобнин после матча с "Зенитом" повредил руку и из-за этого не смог помочь сборной России в отборе на чемпионат Европы.
Предстоящий матч красно-белые проведут дома против ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).
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