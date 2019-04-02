Турецкий клуб хочет увести лидера ЦСКА

Полузащитник Никола Влашич интересует многие европейские клубы. Очередной претендент — "Бешикташ".

Хорватский полузащитник Никола Влашич стал одним из самым успешных трансферов для РПЛ в прошедшем сезоне. Однако ЦСКА только арендовал, а не купил полузащитника "Эвертона", и останется ли он в России — большой вопрос. Своей игрой Влашич заставил обратить на себя внимание многих клубов Европы.

Как сообщает издание Fotospor, очередным реальным претендентом на хавбека стал турецкий "Бешикташ". Скауты стамбульского коллектива просматривали игрока во время матча с "Уфой", где Влашич забил пятый гол в РПЛ. Сообщается, что "Бешикташ" тоже хочет взять хорвата, права на которого принадлежат английскому "Эвертону", в аренду.

Влашич за время выступлений за ЦСКА трижды признавался лучшим игроком тура, а также получил награду как лучший футболист декабря в РПЛ. В этом сезоне он забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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