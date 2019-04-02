"Салават Юлаев" разгромил "Авангард" в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина

Шайба и передача финского нападающего Йоонаса Кемппайнена помогли уфимцам одержать первую победу в серии над омским клубом.

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина "Салават Юлаев" в родных стенах крупно переиграл омский "Авангард" — 5:1.

В первом периоде уфимцы создали себе комфортное преимущество в счёте, забросив три безответные шайбы в ворота "Авангарда". У "Салавата" отличились Артём Сергеев, Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен. Уфа хорошо контролировала и разыгрывала шайбу. У подопечных Николая Цулыгина получались стремительные атаки, в которых очень прилично смотрелось первое звено "Салавата Юлаева" во главе с Хартикайненом.

Во втором периоде команды имели достаточно возможностей для взятия ворот. "Салават" продолжал играть первым номером, однако атаки "Авангарда" были не менее опасными. За две минуты до начала второго перерыва "ястребам" удалось отыграть одну шайбу: Денис Зернов реализовал большинство своей команды — 3:1.

В заключительном отрезке встречи "Авангард" четыре раза играл в меньшинстве, что значительно усложняло омичам задачу отыграть две шайбы. За минуту с небольшим до конца матча "Авангард" поменял вратаря на шестого полевого игрока, а нападающий "Салавата" Максим Майоров отправил четвёртую шайбу уже в пустые ворота гостей — 4:1. За двадцать секунд до финальной сирены Пётр Хохряков мастерски переиграл Ивана Налимова, к тому времени вернувшегося в ворота омского клуба — 5:1.

"Салават Юлаев" уверенно выиграл первый домашний матч и сократил разрыв в серии до минимума (2-1). Следующий матч команды сыграют 4 апреля в Уфе.

Кубок Гагарина. Восток. 1/2 Кубка Гагарина

"Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 5:1 (в серии 2-1)