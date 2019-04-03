Крикунов: СКА сможет пройти ЦСКА, если поменяет тактику

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал Лайфу ход полуфинальных серий Кубка Гагарина. По мнению специалиста, СКА может переиграть ЦСКА за счёт смены тактики, а также хорошей реализации большинства.

— Владимир Васильевич, по вашему мнению, какие шансы у СКА выйти в финал Кубка Гагарина?

— В целом СКА играет неплохо. Команда имеет преимущество и по владению шайбой, и по другим показателям, но ЦСКА больше забивает. У москвичей лучше отлажена игра в обороне. СКА пока мощи не хватает взломать эту оборону. В прошлой игре у петербуржцев получилось забросить в овертайме, поэтому в этой серии ещё ничего не ясно. СКА нужно поменьше удаляться. Причём удаления такие необязательные получают. Например, за нарушение численного состава два раза подряд. На таком уровне, наверное, нужно ответственнее относиться к выполнению своих обязанностей.

— За счёт чего СКА может обыграть московских армейцев?

— Если СКА немного поменяет тактику, то, я думаю, они могут и обыграть ЦСКА. Хотя нужно признать, что ЦСКА на сегодняшний день посильнее всех команд в плане организации игры, в реализации тех моментов, которые они создают. СКА много времени проводит в атаке, а по-настоящему опасных моментов создано мало. Они, так скажем, кружат вокруг обороны ЦСКА, а обострить игру не получается. Отскоков от Сорокина практически нет, на добивании сложно сработать. Нужно хотя бы делать прострелы на пятак и там дорабатывать эти шайбы.

— Большинство у СКА должно лучше работать. Это их грозное оружие, которое пока молчит. Не знаю, может быть, Дацюк выйдет в четвёртом матче, тогда, возможно, и в большинстве игра наладится. Паша ещё и на вбрасывании хорошо действует, а это очень важный компонент в игре. Им бы как раз это не помешало сейчас. Если ты выиграл вбрасывание, то и инициатива в твоих руках, проиграл — и уже соперник начинает свою атаку. СКА и так много владеет шайбой, а если ещё подтянуть и вбрасывания, то это добавило бы остроты в действиях петербуржцев.

У ЦСКА при игре в обороне центральный нападающий играет довольно низко, ближе к своим воротам, тем самым подстраховывая своего защитника. Поэтому хоккеистам СКА нужно, наоборот, поднимать шайбу к синей линии, а там должны хорошо играть два защитника и центральный нападающий. Оттуда можно атаковать, но, для того чтобы эти атаки были продуктивными, надо на пятаке иметь хотя бы одного игрока, а лучше двух. Один играет на добивании, другой закрывает обзор вратарю. Это моё видение ситуации. У СКА опытный тренерский штаб, они сами разберутся, что и как нужно сделать.

— А что можете сказать о серии на Востоке?

— На Востоке серия тоже складывается достаточно интересно. У "Салавата" дела могли бы идти лучше, если бы Хартикайнен не хулиганил и не занимался ерундой. В таких играх нужно играть и терпеть. Чтобы обыграть "Авангард", уфимцам нужно более активно действовать против Бека. Не давать ему столько времени на приём и обработку шайбы. Быстрее атаковать, до конца идти на него. Я просто знаю способности Бека, он у меня играл, поэтому я так и говорю. Он во второй игре три очка набрал. Против него нужно играть активно, и тогда Уфа обеспечит себе порядок при численном неравенстве.

Ну и удаляться надо постараться поменьше, не получать столько штрафного времени. В принципе "Салават" хорошо играет в атаке. У команды есть потенциал. Им просто нужно разобраться с первым звеном.

— Какие плюсы у "Авангарда"?

— "Авангард" хорошо организован. Команда играет практически без провалов. Омск надёжно и строго действует в обороне, а в атаке ждёт своих моментов у чужих ворот, которые обязательно появляются.