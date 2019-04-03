Радулов набрал четыре очка и помог "Далласу" победить дома "Филадельфию"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас Старз" в домашнем матче со счётом 6:2 разгромил "Филадельфию Флайерз". У хозяев площадки четыре очка набрал нападающий Александр Радулов. Российский форвард был признан лигой второй звездой игрового дня.
В первом периоде нападающий два раза ассистировал партнёрам. Во второй 20-минутке Раду реализовал большинство "Далласа".
ALEXANDER RADULOV FLIPS ONE HOME! 3-2 STARS!#GoStars pic.twitter.com/RZVXJlZJUE— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 3 апреля 2019 г.
А в середине третьего периода установил окончательный счёт в матче — 6:2.
Radulov is just chomping at the bit. Get this man in a playoff game. #GoStars pic.twitter.com/2hzvygw303— x - Dallas Stars (@DallasStars) 3 апреля 2019 г.
Также у "Далласа" отличились Дикинсон, Линделль, Питлик и Комо. У "Филадельфии" по шайбе забросили Линдблом с Гостисбехером.
На счету Радулова — 70 (29+41) очков в 68 играх регулярного чемпионата. Александр установил свой личный рекорд по количеству голов за сезон в НХЛ. В прошлом сезоне он забросил 27 шайб.
"Даллас" после этой победы набрал 91 очко и обеспечил себе место в плей-офф, которое даёт право побороться за Кубок Стэнли.
Регулярный чемпионат НХЛ
"Даллас Старз" — "Филадельфия Флайерз" — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
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