Радулов набрал четыре очка и помог "Далласу" победить дома "Филадельфию"

Российский форвард, забросив две шайбы в матче, побил свой личный рекорд по голам в лиге и был признан второй звездой игрового дня.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас Старз" в домашнем матче со счётом 6:2 разгромил "Филадельфию Флайерз". У хозяев площадки четыре очка набрал нападающий Александр Радулов. Российский форвард был признан лигой второй звездой игрового дня.

В первом периоде нападающий два раза ассистировал партнёрам. Во второй 20-минутке Раду реализовал большинство "Далласа".

А в середине третьего периода установил окончательный счёт в матче — 6:2.

Radulov is just chomping at the bit. Get this man in a playoff game. #GoStars pic.twitter.com/2hzvygw303 — x - Dallas Stars (@DallasStars) 3 апреля 2019 г.

Также у "Далласа" отличились Дикинсон, Линделль, Питлик и Комо. У "Филадельфии" по шайбе забросили Линдблом с Гостисбехером.

На счету Радулова — 70 (29+41) очков в 68 играх регулярного чемпионата. Александр установил свой личный рекорд по количеству голов за сезон в НХЛ. В прошлом сезоне он забросил 27 шайб.

"Даллас" после этой победы набрал 91 очко и обеспечил себе место в плей-офф, которое даёт право побороться за Кубок Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Даллас Старз" — "Филадельфия Флайерз" — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)