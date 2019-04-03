Педро Роша перешёл из "Спартака" в бразильский клуб

24-летний бразильский нападающий на правах аренды будет защищать цвета "Крузейро".

Футболист "Спартака" Педро Роша на правах аренды перешёл в бразильский клуб "Крузейро" до конца 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

— Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в "Спартак", став сильнее. Удачи, Педро! — говорится на официальном сайте клуба.

📰 Педро Роша отдан в аренду в «Крузейро»@fcsm_official и «Крузейро» договорились о переходе 24-летнего нападающего @roocha_94 в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2019 года. pic.twitter.com/ECTJ1XEn7c — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 апреля 2019 г.

Напомним, что Роша стал игроком "Спартака" в 2017 году. За это время он принял участие всего в 12 матчах и забил один гол.