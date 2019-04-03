Педро Роша перешёл из "Спартака" в бразильский клуб

Читайте также

Педро Роша перешёл из "Спартака" в бразильский клуб

17

Фото: пресс-служба "Спартака"

24-летний бразильский нападающий на правах аренды будет защищать цвета "Крузейро".

Футболист "Спартака" Педро Роша на правах аренды перешёл в бразильский клуб "Крузейро" до конца 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в "Спартак", став сильнее. Удачи, Педро! — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что Роша стал игроком "Спартака" в 2017 году. За это время он принял участие всего в 12 матчах и забил один гол.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×