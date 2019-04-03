В Сети высмеяли располневшего Кокорина: Раздобрел на тюремных харчах

Александр Кокорин и Павел Мамаев присутствуют на заседании в суде, откуда появилось несколько фотографий. По ним можно судить, что форвард "Зенита" заметно поправился.
— Как же раздобрел Кокорин на тюремных харчах, — отметили пользователи "Твиттера".
Как же раздобрел Кокорин на тюремных харчах! pic.twitter.com/NKEZ696sGn— Андрей Панков (@andreypankovvv) 3 апреля 2019 г.
Некоторые заметили, что теперь Кокорин внешне стал похож на выдающегося пианиста и музыканта Дениса Мацуева.
Сел Кокорин, выйдет Мацуев pic.twitter.com/6HzL9eUbjA— NikitaSXB (@sxb_nik) 3 апреля 2019 г.
Другие отметили, что Кокорин теперь выглядит "больше" Ивана Облякова из ЦСКА.
Кокорин>Обляков 🥘— АлександровнА (@Lara_Sun88) 3 апреля 2019 г.
Сравните сами: так выглядел футболист до СИЗО, а так — после...
В свою очередь, Павел Мамаев находится всё в такой же форме и даже заявил журналистам, что не поправился.
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