В Сети высмеяли располневшего Кокорина: Раздобрел на тюремных харчах

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В Сети высмеяли располневшего Кокорина: Раздобрел на тюремных харчах

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Коллаж: © Википедия, instagram.com/liferusport

Сегодня в Пресненском суде Москвы в закрытом режиме проходит заседание по делу известных футболистов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев присутствуют на заседании в суде, откуда появилось несколько фотографий. По ним можно судить, что форвард "Зенита" заметно поправился.

— Как же раздобрел Кокорин на тюремных харчах, — отметили пользователи "Твиттера".

Некоторые заметили, что теперь Кокорин внешне стал похож на выдающегося пианиста и музыканта Дениса Мацуева.

Другие отметили, что Кокорин теперь выглядит "больше" Ивана Облякова из ЦСКА.

Сравните сами: так выглядел футболист до СИЗО, а так — после...

Найди 10 отличий. Кокорин до СИЗО и после.

Публикация от Life.ru (@liferusport)

В свою очередь, Павел Мамаев находится всё в такой же форме и даже заявил журналистам, что не поправился.

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