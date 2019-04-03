В Сети высмеяли располневшего Кокорина: Раздобрел на тюремных харчах

Сегодня в Пресненском суде Москвы в закрытом режиме проходит заседание по делу известных футболистов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев присутствуют на заседании в суде, откуда появилось несколько фотографий. По ним можно судить, что форвард "Зенита" заметно поправился.

— Как же раздобрел Кокорин на тюремных харчах, — отметили пользователи "Твиттера".

Как же раздобрел Кокорин на тюремных харчах! pic.twitter.com/NKEZ696sGn — Андрей Панков (@andreypankovvv) 3 апреля 2019 г.

Некоторые заметили, что теперь Кокорин внешне стал похож на выдающегося пианиста и музыканта Дениса Мацуева.

Другие отметили, что Кокорин теперь выглядит "больше" Ивана Облякова из ЦСКА.

Сравните сами: так выглядел футболист до СИЗО, а так — после...

В свою очередь, Павел Мамаев находится всё в такой же форме и даже заявил журналистам, что не поправился.