"Для меня это табу". Зырянов впервые высказался о семейной трагедии

Бывший игрок "Зенита" и наставник молодёжной команды петербуржцев Константин Зырянов впервые высказался о трагедии, которая произошла в его семье в августе 2002 года.

Тогда его первая супруга Ольга, взяв 4-летнюю дочь Ирину, выбросилась из окна квартиры в Хамовниках. Обе погибли.

В интервью YouTube-каналу LOOKYANOV Зырянов признался, что вынужден говорить об этом со своими детьми от второго брака.

— Для вас эта тема — табу?

— Да, я об этом не говорю, — сказал Константин.

— В Интернете можно найти якобы вашу фразу, что ту московскую квартиру вы не продавали из уважения к погибшей супруге.

— Нет, это, поймите, жёлтая пресса… Во-первых, сразу, чтобы обрезать: эта квартира не принадлежала мне. Это была съёмная квартира. О какой продаже могла идти речь? Поэтому сразу видно, что журналист выдумал это, взял с потолка. Я не говорил об этом.

В июне 2010 года Зырянов женился второй раз. Сегодня Наталья и Константин воспитывают троих детей: сына Льва и дочерей Полину и Анну.

— С детьми будете говорить о том, что произошло в вашей молодости?

— Старший сын уже знает. И средняя дочь об этом знает, — сказал Зырянов. — Учитывая, что мы живём в век Интернета, то уже, я думаю, и в школе все знают. Лёва принёс это оттуда. Нам ничего не оставалось, как рассказать об этом. Что мы посчитали нужным, то и рассказали.

— А сейчас вам не кажется, что жизнь отдаёт вам долги?

— Просто могло сложиться всё по-другому в жизни. Но сложилось так, как сложилось. Я не знаю, кто долг отдаёт или я долг отдаю. Не задумывался.