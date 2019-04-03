"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России

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"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России

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Фото: twitter.com/@fclokomotiv

Команды Валерия Карпина и Юрия Сёмина разошлись миром на стадионе в Черкизово, забив друг другу по два гола, — 2:2.

"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России — 2:2. У ростовчан отличились Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Иван Новосельцев, забивший автогол. У железнодорожников забил Антон Миранчук.

Решающий матч состоится в Ростове 15 мая.

Напомним, что ранее "Урал" в меньшинстве победил "Арсенал" со счётом 1:0.

Кубок России. 1/2 финала.

Первый матч.

"Локомотив" — "Ростов" — 2:2.

Голы: Ерёменко (50', 0:1), Ан. Миранчук (68', 1:1), Попов (84', 1:2, пенальти), Новосельцев (85', 2:2, автогол)

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