"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России — 2:2. У ростовчан отличились Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Иван Новосельцев, забивший автогол. У железнодорожников забил Антон Миранчук.
Решающий матч состоится в Ростове 15 мая.
Напомним, что ранее "Урал" в меньшинстве победил "Арсенал" со счётом 1:0.
Кубок России. 1/2 финала.
Первый матч.
"Локомотив" — "Ростов" — 2:2.
Голы: Ерёменко (50', 0:1), Ан. Миранчук (68', 1:1), Попов (84', 1:2, пенальти), Новосельцев (85', 2:2, автогол)
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