СКА сравнял счёт в серии, одержав дома вторую победу над ЦСКА

Шайба Никиты Гусева принесла петербуржцам волевую победу над московскими армейцами.

СКА в Санкт-Петербурге в четвёртом матче 1/2 Кубка Гагарина со счётом 3:1 победил московский ЦСКА и сравнял счёт в серии (2-2).

На шайбу Михаила Науменкова, заброшенную в первом периоде, хозяева ответили точным выстрелом Николая Прохоркина во второй 20-минутке — 1:1

В третьем отрезке игры петербуржцы с интервалом в минуту забросили две шайбы в ворота москвичей. На четвёртой минуте заключительного периода Никита Гусев реализовал большинство СКА, а следом Сергей Плотников броском с острого угла установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Пятый матч серии пройдёт 5 апреля в Москве, после чего команды вновь вернутся в Санкт-Петербург. Напомним, полуфинальная серия Кубка Гагарина продлится до четырёх побед одной из команд.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (в серии 2-2)