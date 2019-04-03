СКА сравнял счёт в серии, одержав дома вторую победу над ЦСКА

СКА в Санкт-Петербурге в четвёртом матче 1/2 Кубка Гагарина со счётом 3:1 победил московский ЦСКА и сравнял счёт в серии (2-2).
На шайбу Михаила Науменкова, заброшенную в первом периоде, хозяева ответили точным выстрелом Николая Прохоркина во второй 20-минутке — 1:1
Бум! Прохоркин! #КубокГагарина pic.twitter.com/bbg0KUd9gB— КХЛ (@khl) 3 апреля 2019 г.
В третьем отрезке игры петербуржцы с интервалом в минуту забросили две шайбы в ворота москвичей. На четвёртой минуте заключительного периода Никита Гусев реализовал большинство СКА, а следом Сергей Плотников броском с острого угла установил окончательный счёт в матче — 3:1.
Счастливый хоккеист и отец Сергей Плотников. #КубокГагарина pic.twitter.com/xaCdQMxlOB— КХЛ (@khl) 3 апреля 2019 г.
Пятый матч серии пройдёт 5 апреля в Москве, после чего команды вновь вернутся в Санкт-Петербург. Напомним, полуфинальная серия Кубка Гагарина продлится до четырёх побед одной из команд.
Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (в серии 2-2)
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