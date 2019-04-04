Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола на своём сайте опубликовала обновлённый рейтинг лучших сборных мира. Возглавляет его по-прежнему бельгийская национальная команда, которая обходит действующих чемпионов мира французов.
Сборная России же в рейтинге поднялась на четыре позиции. Теперь команда Станислава Черчесова находится на 46-м месте. С момента последнего обновления рейтинга сборная России провела два матча, в которых уступила Бельгии 1:3 и разгромила Казахстан со счётом 4:0.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия*
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Хорватия
6. Уругвай
7. Португалия
8. Швейцария
9. Испания
10. Дания
...
44. Шотландия
46. Россия
...
89. Кипр
...
116. Казахстан
...
211. Сан-Марино (последнее место)
* Соперники сборной России по отборочной группе Евро-2020
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