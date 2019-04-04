Быков — о Кубке Гагарина: Пока держишь судьбу в своих руках, ты будешь биться

Бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского СКА Вячеслав Быков прокомментировал Лайфу полуфинальную серию, в которой его бывшая команда сравняла счёт в противостоянии с ЦСКА — 2:2.

Пока плей-офф Кубка Стэнли готовится стартовать, в России хоккейные баталии в плей-офф Кубка Гагарина уже в самом разгаре. В финале Западной конференции пока очень серьёзная борьба: ЦСКА и СКА выиграли друг у друга по два матча. О фаворите противостояния Лайф поговорил с экс главным тренером сборной России и питерского клуба Вячеславом Быковым.

— В серии ЦСКА — СКА небольшие счета в матчах говорят о напряженном противостоянии и чувстве ответственности команд за результат. Все хотят выйти в финал Кубка Гагарина, — отметил специалист. — Команды показывают достаточно жёсткий хоккей. Идут в тело, играют на грани фола, но в большей степени в пределах правил, что, может быть, не так присуще российскому хоккею. Но мы видим, что и русские команды начинают играть в силовой хоккей, и это приятно. Игроки показывают хорошую динамику и держат высокий темп. Стараются плотно действовать всей пятёркой, успевают атаковать и вовремя возвращаться в оборону. С одной стороны, ЦСКА вёл в серии 2-0, но петербуржцы в тяжелейшем третьем матче смогли добиться победы в овертайме, а потом и сравнять счёт в четвёртом матче. На этой стадии Кубка Гагарина цена любой ошибки возрастает многократно. Так же, как и цена голевого момента. Гол Прохоркина в овертайме третьей игры — тому доказательство. Парень не стушевался, был нацелен на ворота и играл до конца.

Пять (!) человек было вокруг Прохоркина, но лучшим оказался Коля.

Вот наш победный гол!#СКАЦСК pic.twitter.com/lU22KlJFoj — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2019 г.

Следующая игра будет во многом определяющей. Вопрос о выходе в финал открыт для обеих команд. Сейчас все матчи будут от ножа. Пока ты живёшь и держишь судьбу в своих руках, ты будешь биться. Здесь интересно психологическое состояние хоккеистов, как одни настроятся на матч и как другие. В этом и есть вся прелесть хоккея — в том, что сейчас мы наблюдаем за игрой команд, которые близки по уровню между собой. Чем больше будет непредсказуемых матчей, тем больше публики будет приходить на хоккей. Это хорошая пропаганда для нас. Было бы прекрасно по сюжету, если счёт в серии после 2:2 стал 3:3. Для хоккея это было бы великолепно. Но это болельщики так думают, а хоккеисты и тренеры хотят побыстрее закончить противостояние победой.

Пятый матч серии пройдёт 5 апреля в Москве, после чего команды вновь вернутся в Санкт-Петербург. Напомним, полуфинальная серия Кубка Гагарина продлится до четырёх побед одной из команд.