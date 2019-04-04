Fight Nights возвращается. Что ожидает зрителей 6 апреля?

В ближайшую субботу, 6 апреля, промоутерская компания Fight Nights Global (FNG) проведёт 92-й по счёту турнир в своей истории. Зрителям будут предложены 16 поединков, главным из которых станет супербой в наилегчайшей весовой категории (56,7 кг) между экс-бойцом UFC, чемпионом мира по боевому самбо Али Багаутиновым и экс-чемпионом Fight Nights Вартаном Асатряном.

Поединок Али и Вартана по праву является одним из самых ожидаемых и принципиальных в истории российской индустрии смешанных единоборств. Оба бойца по максимуму выжали возможности отечественного трештокинга, наговорив друг о друге кучу неприятных слов и повысив градус напряжения. По словам Асатряна, если он проиграет в этот вечер, то уйдёт из спорта. Для Али поражение в этом поединке также может стать трагедией, ведь Нокаутёр подверг сомнению наличие у краснодарского бойца пояса чемпиона FNG, с чего, впрочем, и началась история противостояния этих спортсменов…

Али Багаутинов (18-6-0) после возвращения из UFC провёл в России пять поединков, одержав победы в четырёх и проиграв нокаутом Тайсону Нэму. Победа над Асатряном наверняка откроет перед Али дорогу к титульному поединку. На данный момент чемпионом организации в наилегчайшем весе является Жалгас Жумагулов из Казахстана. Для россиянина потенциальная встреча с Жако интересна возможностью не только отобрать пояс, но и расквитаться с Жалгасом за поражение нокаутом своего младшего брата Артура Багаутинова в марте 2017 года.

Вартан Асатрян (21-8-0) стал чемпионом Fight Nights 19 мая 2017 года, выиграв в финале Гран-при всё у того же Жалгаса Жумагулова. Но первая же защита пояса оказалась для 25-летнего краснодарца неудачной: Hayastan Warrior проиграл удушающим приёмом Тагиру Уланбекову из команды Хабиба Нурмагомедова. В следующем своём выступлении Вартан сумел закрыть поражение, одолев в напряжённом и очень равном бою чемпиона мира по кунг-фу Ризвана Абуева. В отличие от Багаутинова, Асатрян в случае успеха 6 апреля не готов будет биться за пояс с Жумагуловым, так как, по словам 25-летнего бойца, у него сложились с Жалгасом очень тёплые, братские отношения…

В ко-мэйн-ивенте турнира состоится поединок за титул чемпиона организации в полусредней весовой категории (77,1 кг) между Дмитрием Бикревым и Максимом Буториным. После ухода из FNG в промоушен ONE FC Георгия Кичигина пояс организации Камила Гаджиева оказался вакантным, и именно Бикреву и Буторину было предложено право его завоевать. 23-летний Максим идёт на беспроигрышную серию из 14 поединков, а Бикрев после поражения Александру Сарнавскому в апреле 2016 года набрал победный ход — пять поединков (четыре победы нокаутом).

Также на предстоящем ивенте FNG 92 поклонники смешанных единоборств увидят выступления таких известных бойцов, как Шарамазан Чупанов, Камо Авагян, Никита Михайлов, Мухаммад Эминов, Никита Балтабаев, Владимир Егоян, Руслан Яманбаев, Али Абдулхаликов, Артур Зайнуков.