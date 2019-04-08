Есть ли спорт после тюрьмы? Что ждёт карьеру Кокорина и Мамаева

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву снова продлили арест. Теперь в СИЗО они пробудут суммарно уже почти целый год. Кажется, что после такого им сложно будет вернуться в большой спорт. Но история говорит об обратном. Лайф нашёл реальные примеры, когда спортсмены возвращались после судебных разбирательств и реальных сроков.

Расул Мирзаев, боец ММА За что судили: причинение смерти по неосторожности

Сколько отсидел: 1 год и 5 месяцев

После отсидки: 13 побед в 14 поединках Фото: © РИА "Новости" / Андрей Стенин

В 2011-м Мирзаев ударил возле клуба 19-летнего студента, который впоследствии впал в кому и умер. Бойца задержали и отправили в СИЗО. Там он провёл почти полтора года, после чего его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и дали два года ограничения (не лишения!) свободы. А поскольку день в СИЗО идёт за два дня ограничения свободы, то перед Мирзаевым ещё и извинились за то, что он "пересидел".

После выхода на свободу Мирзаев сразу начал готовиться к титульному бою, о котором договаривался ещё до инцидента. За четыре месяца он вернул форму и одержал первую победу после возвращения. Промоушены от бойца отказываться не стали: он в итоге провёл ещё 13 боёв, из которых выиграл 12. Должен был драться 27 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat, но получил травму.

Александр Емельяненко, боец ММА За что судили: изнасилование

Сколько отсидел: 2,5 года

После отсидки: пять побед и ничья в шести поединках Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Младший брат Фёдора Емельяненко регулярно становился главным героем скандалов, но самый известный из них случился весной 2014 года. Против Александра возбудили уголовное дело об изнасиловании, которое затем обернулось реальным сроком — 4,5 года. В СИЗО Емельяненко пробыл год, ещё полтора — в колонии общего режима.

Когда Емельяненко вышел на свободу, ему было уже 35 лет, и мало кто верил, что он сможет вернуться в смешанные единоборства. Однако Александр набрал форму, подписал контракт с "Ахматом" и выиграл пять боёв подряд, лишь последний завершив ничьей. Емельяненко должен был выйти на ринг в Челябинске 4 мая, однако влип в очередную историю — угодил пьяным в ДТП. Из-за этого 37-летнего бойца лишили прав и арестовали на десять суток, а промоушен аннулировал с ним контракт.

Николай Хабибулин, хоккеист За что судили: вождение в нетрезвом виде

Сколько отсидел: 30 суток

После отсидки: четыре сезона в НХЛ Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин угодил в неприятную историю: полицейские в Аризоне остановили его Ferrari за превышение скорости, а оказалось, что вратарь ещё и за руль сел пьяным. В итоге Хабибулина отправили в настоящую тюрьму в униформе и кандалах для заключённых. Там голкипер провёл месяц.

После выхода на свободу вратарь вернулся в "Эдмонтон", где доиграл сезон, а потом провёл ещё три. Под конец карьеры Хабибулин вернулся в "Чикаго", где уже завершил карьеру. Срок тут ни при чём — вратарю уже был 41 год.

Вячеслав Войнов, хоккеист За что судили: домашнее насилие

Сколько отсидел: 45 суток

После отсидки: выиграл Кубок Гагарина и Олимпиаду Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня

В 2014 году двукратного победителя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова арестовали в США за избиение жены. Хоккеиста приговорили к 90 суткам заключения, однако Войнов отбыл наказание лишь наполовину, после чего вышел на свободу. Но сидел хоккеист в настоящей американской тюрьме.

После этой истории Войнову пришлось уехать из Америки, в России его приютил СКА. Защитник выиграл с питерским клубом Кубок Гагарина, затем вместе со сборной России завоевал золотые медали Олимпийских игр. А там и обвинения сняли. Вячеслав засобирался обратно в НХЛ, но лига начала собственное расследование, а сейчас 29-летний защитник просто наслаждается жизнью в статусе свободного агента.

Юрий Севидов, футболист За что судили: сбил человека

Сколько отсидел: 4 года

После отсидки: играл в клубах попроще Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Чемпион СССР и обладатель кубка страны Юрий Севидов в 1965 году сбил на машине человека, который оказался членом-корреспондентом АН СССР, впоследствии скончавшимся в больнице. Севидова приговорили к десяти годам лишения свободы и лишили звания мастера спорта. Футболист отсидели в итоге четыре года, а затем вышел по амнистии.

После тюрьмы Севидов уже не тянул на уровень московского "Спартака", а потом отправился играть в команды второй лиги: алма-атинский "Кайрат", донецкий "Шахтёр" и рязанский "Спартак". После завершения игровой карьеры стал тренером, а потом и комментатором.

Максим Молокоедов, футболист За что судили: контрабанда наркотиков

Сколько отсидел: 3 года

Во время отсидки: начал зарубежную карьеру Фото: © instagram/maksmolokoedov

История Максима Молокоедова не самая известная, но точно самая необычная. В 2010 году его задержали в Чили с шестью килограммами кокаина. Молодой воспитанник "Зенита" летел из Эквадора в Россию, и знакомые попросили его передать детские книги, в обложках которых и нашли наркотик. Через полгода разбирательств Молокоедова отправили в чилийскую тюрьму на три года.

Дальше — как в кино. Максим начал играть в футбол с сокамерниками, зарабатывая себе авторитет. А потом в тюрьму неожиданно приехал тренер сборной Чили, чтобы организовать там матч. После этого с Молокоедовым вышли на контакт профессиональные чилийские клубы, и с одним из них — "Сантьяго Морнинг" — футболист подписал контракт. Молокоедов ездил на тренировки и матчи прямо из тюрьмы. А когда отбыл срок, вернулся в Россию и теперь рубится за любительские команды.

Эдуард Стрельцов, футболист За что судили: изнасилование

Сколько отсидел: 5 лет

После отсидки: чемпион СССР, обладатель кубка, футболист года Фото: © РИА "Новости" / М. Боташев

Случай Эдуарда Стрельцова, пожалуй, самый известный из подобных по двум причинам: из-за масштаба личности спортсмена и сомнительности уголовного дела. Легендарный форвард "Торпедо" получил 12-летний срок за изнасилование, но по факту пробыл в тюрьме пять лет. После этого он ещё два года выступал на любительском уровне, потому что играть за "Торпедо" ему было нельзя.

Версий, почему советского Пеле на самом деле отправили за решётку, несколько:

отказался переходить в "Динамо" и ЦСКА, отказал дочери секретаря КПСС, хотел перейти в шведский клуб.

Так или иначе, вернувшись, Стрельцов сделал в футбольном плане даже больше, чем до срока: привёл родное "Торпедо" к победам в чемпионате и кубке страны, стал лучшим игроком года в СССР. Стадион автозавода и по сей день носит его имя.

Что ждёт Кокорина и Мамаева?

После того как в отношении футболистов возбудили уголовные дела, их клубы повели себя по-разному. "Краснодар" практически сразу открестился от Павла Мамаева, дав понять, что хочет разорвать с ним контракт. А вот "Зенит", наоборот, всячески поддерживал Александра Кокорина, даже включил его в заявку на Лигу Европы.

При этом без клуба раньше останется именно Кокорин. Его действующий контракт с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года, а в СИЗО футболист останется как минимум до 25 сентября. Это означает, что во время ареста он фактически станет безработным. Если только "Зенит" не приедет в СИЗО, чтобы получить подпись Александра. Юридически это разрешено, но не факт, что питерский клуб станет так поступать.

Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос, будет ли делать это "Зенит", не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя зарплату в этот момент выплачивать не нужно Гендиректор профсоюза футболистов Александр Зотов

Соглашение же Мамаева с "Краснодаром" завершится только 31 декабря 2019 года. При этом Павел находится в лучшей физической форме: он регулярно играет в СИЗО в футбол, бегает, а также занимается на велотренажёре и брусьях. На последнем заседании он выглядел намного спортивнее своего друга Кокорина, у которого из-за травмы колена нет возможности тренироваться и даже появился лишний вес.

В Сети высмеяли располневшего Кокорина: Раздобрел на тюремных харчах

Клубы РПЛ не раз публично высказывали готовность приютить Кокорина и Мамаева, если они окажутся ненужными своим командам. Поспособствует этому и лимит на легионеров, который делает российских футболистов среднего уровня очень востребованными в РПЛ. А окончательно форму футболисты не растеряют, уверены эксперты. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил об этом в разговоре с Лайфом.

Они не такие возрастные футболисты, чтобы под сомнение ставить возвращение. Но для этого понадобится определённое время. История знала разные примеры. Тот же Стрельцов отсидел ещё дольше, но вышел и стал лучшим футболистом СССР Руслан Нигматуллин Фото: © instagram/ruslan_nigmatullin

Максимальное наказание по статьям, по которым проходят футболисты, — два года лишения свободы. Если Кокорина и Мамаева признают виновными, дадут максимальное наказание и отправят в колонию общего режима, тогда сидеть им останется недолго, ведь день в СИЗО идёт за полтора дня в ИК. Существует и вариант, при котором футболистов признают виновными, но отпустят в зале суда: просто потому, что они уже отбыли положенный срок в СИЗО. Тогда на поле их можно будет увидеть уже в начале следующего сезона. А там и Евро-2020 не за горами.