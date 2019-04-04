ЦСКА продлит контракт с травмированным Дзагоевым

Президент клуба Евгений Гинер заверил, что футболиста не будут бросать в сложной ситуации.

Накануне появилась информация о том, что Алан Дзагоев покинет ЦСКА, в котором провёл практически всю профессиональную карьеру. Причина — регулярные травмы футболиста. Однако президент армейского клуба Евгений Гинер опроверг эти сведения.

— Дзагоев — игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнём? — цитирует Гинера ТАСС.

Напомним, что Дзагоев получил очередное повреждение в товарищеской игре с испанской "Картахеной" в феврале этого года. Действующий контракт футболиста с ЦСКА истекает 30 июня 2019 года.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Полузащитник провёл за клуб 342 матча, в которых забил 74 мяча и сделал 88 голевых передач.