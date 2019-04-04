Гретцки: Если Овечкин побьёт мой рекорд, первым пожму ему руку

Лучший снайпер в истории НХЛ отметил, что достижения россиянина идут на пользу хоккею.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает лететь к "вечному" рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ, установленному легендарным канадцем Уэйном Гретцки. В этом сезоне россиянин забросил уже 51 шайбу, по этому показателю он лучший в лиге. Всего за карьеру на его счету 658 голов в НХЛ. До рекорда Греткци (894) осталось 237 шайб.

— У него есть шанс добиться этого. Он замечательный спортсмен, играет в хорошей команде с хорошими партнёрами. Это необходимые условия. Без всяких сомнений, у него есть неплохой шанс. Я рад за него. Если у него это получится, я первым пожму ему руку. Это идёт на пользу хоккею, — цитирует Гретцки портал nhl.com.

Сам Овечкин очень сдержан в высказываниях о рекорде.

— Мне надо избегать травм и находиться в хорошей форме. Буду стараться, но кто знает, что будет с нами в будущем, — сказал капитан "Кэпиталз".

У 33-летнего Овечкина уже восемь сезонов, где он забил 50 и более голов. У Гретцки их было девять. Чтобы обойти канадца, россиянину нужно не сбавлять планку ещё как минимум три года.