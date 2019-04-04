Макгрегор передумал уходить. Жёсткий конфликт с Хабибом изменил планы ирландца

Не успели болельщики осмыслить объявление экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора об уходе из спорта, как спустя неделю он выложил пост в соцсетях, обозначив желание вернуться в клетку. Вполне ожидаемо… Сложно сказать, что на самом деле в голове у самого популярного бойца современности, но то, что он перешёл все мыслимые и немыслимые границы в "твиттерной войне" с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, это факт…

Утром Конор опубликовал пост следующего содержания: "Хочу двигаться вперёд с моими поклонниками всех вероисповеданий и со всех уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией себя. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне".

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Макгрегор не случайно затронул вопрос вероисповедания фанатов ММА. Дело в том, что за несколько часов до публикации этого твита ирландец опубликовал пост, адресованный жене Хабиба, но удалил его через 15 минут. Другой немаловажный тезис послания — это желание вернуться в октагон. Что же послужило причиной столь стремительного появления желания вновь стать бойцом ММА, а не просто производителем виски? "Твиттерная война" с Хабибом и слова Орла: "Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности, ты ошибаешься!"? Возможно, именно рематчем с россиянином Конор пытается замять конфликт, перешедший уже все допустимые рамки и ставший, что самое страшное, межрелигиозным. Подлил масла в огонь и менеджер россиянина — Али Абдель-Азиз, посчитавший, что своим твитом в адрес Нурмагомедова и его супруги Макгрегор задел чувства полутора миллиардов мусульман на планете…

Новый этап конфликта Конора и Хабиба начался на прошлой неделе. После того, как Ноториус объявил о завершении карьеры, Орёл опубликовал пост со словами: "В джунглях может быть только один король". Однако популярный ирландец не успокоился и ответил, что несмотря на поражение в бою именно он, Макгрегор, по-настоящему остался в выигрыше. "У тебя отобрали деньги, твоим братьям подбили глаз в день нашего боя, а ты — мелкая крыса", — написал Макгрегор.

Чуть позже, на встрече с российскими студентами, отвечая на вопрос об уходе Конора из спорта, Хабиб назвал его "ревнивой женой, которая грозится уйти, но не уходит". Сравнение с прекрасным полом включило фантазию ирландца на 110 процентов, и его понесло. Сначала Макгрегор опубликовал пост со словами, что Нурмагомедов женился на полотенце, а затем и вовсе написал: "Поворот сюжета: под этим полотенцем находится козёл". В свою очередь, чемпион из Махачкалы ответил Конору такими словами: "Насильник, ты насильник. Ты лицемер, который не несёт ответственности за свои действия. Правосудие настигнет тебя. Посмотрим".

Такой интернет-троллинг вызвал волну негодования не только среди простых обывателей, но и действующих бойцов. Они предостерегают спортсменов, что подобные высказывания не только оскорбляют национальные и религиозные чувства, но и могут плачевно закончиться для двух самых популярных представителей ММА на земле. Не остался в стороне от интернет-конфликта и действующий президент UFC Дана Уайт, пообещавший разобраться в случившемся.

— Я осведомлён о недавнем конфликте в соцмедиа Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Ситуация дошла до неприемлемого уровня, поэтому мы предпринимаем необходимые действия, чтобы связаться с лагерями обоих бойцов и решить возникшую проблему, — ответил он на вопрос журналистов о происходящем.

Слова, сказанные друг другу Макгрегором и Нурмагомедовым, — это уже не способ раскрутки потенциального поединка. Сложно представить, что произойдёт в голове Орла при виде Ноториуса на расстоянии вытянутой руки… На этот раз Макгрегор действительно перегнул палку. И вряд ли UFC вообще следует пытаться сводить этих двух мужчин когда-либо вместе. Однако бой с Нурмагомедовым — это то, чего действительно хочет Конор. А значит, именно этого хочет и президент UFC. Парадоксально, но факт.