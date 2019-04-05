"Авангард" одержал третью победу в Кубке Гагарина над "Салаватом Юлаевым"

Омский "Авангард" в четвёртом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Уфе со счётом 4:2 переиграл местный "Салават Юлаев".
Первый период получился безголевым. "Салават" три раза играл в численном большинстве, но использовать лишнего игрока уфимцам не удалось.
Начало второго периода удачно сложилось для "Авангарда". На второй минуте Сергей Шумаков открыл счёт, забросив уже девятую (!) шайбу в плей-офф, — 0:1.
Так бежал, так бежал. И не зря. #КубокГагарина pic.twitter.com/EQlE8MEEu3— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.
Спустя две минуты Илья Михеев реализовал большинство "Авангарда", увеличив преимущество своей команды, — 0:2.
Михеев вернулся, чтобы показать миру свой бросок. #КубокГагарина pic.twitter.com/UuoujAzPN0— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.
Уфа не собиралась сдаваться и к 11-й минуте второго периода сравняла счёт. Сначала Тему Хартикайнен отыграл для "Салавата" одну шайбу, а через две минуты, играя в меньшинстве, уфимцам удался второй гол: Пётр Хохряков переиграл Юху Метсолу, воспользовавшись ошибкой защитника "Авангарда", — 2:2.
Пётр "Ракета" Хохряков. #КубокГагарина pic.twitter.com/MUr8WOckPh— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.
Однако через минуту с небольшим "Авангард" вновь вышел вперёд. Вторая шайба в матче Ильи Михеева приблизила "ястребов" к третьей победе в серии — 3:2.
#66 #КубокГагарина pic.twitter.com/9BA9WRemFA— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.
В третьем периоде "Салават" пытался перевести игру в овертайм, и такие возможности у уфимцев были, но "Авангард" надёжно сыграл в обороне, а за минуту до конца основного времени Денис Зернов установил окончательный счёт в этой игре — 4:2.
За две секунды до конца матча зрители стали свидетелями сразу нескольких драк на льду. В одной из них Виктор Стольберг выяснял отношения с Артёмом Сергеевым.
Не выдержали. #КубокГагарина pic.twitter.com/U3gjxE7VxF— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.
"Авангард" повёл в серии (3-1) и уже в следующем матче, который пройдёт 6 апреля в Балашихе, может выйти в финал Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала
"Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 2:4 (в серии 1–3)
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