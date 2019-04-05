"Авангард" одержал третью победу в Кубке Гагарина над "Салаватом Юлаевым"

Омичи смогли в гостях переиграть уфимцев и увеличили преимущество в серии (3–1).

Омский "Авангард" в четвёртом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Уфе со счётом 4:2 переиграл местный "Салават Юлаев".

Первый период получился безголевым. "Салават" три раза играл в численном большинстве, но использовать лишнего игрока уфимцам не удалось.

Начало второго периода удачно сложилось для "Авангарда". На второй минуте Сергей Шумаков открыл счёт, забросив уже девятую (!) шайбу в плей-офф, — 0:1.

Спустя две минуты Илья Михеев реализовал большинство "Авангарда", увеличив преимущество своей команды, — 0:2.

Уфа не собиралась сдаваться и к 11-й минуте второго периода сравняла счёт. Сначала Тему Хартикайнен отыграл для "Салавата" одну шайбу, а через две минуты, играя в меньшинстве, уфимцам удался второй гол: Пётр Хохряков переиграл Юху Метсолу, воспользовавшись ошибкой защитника "Авангарда", — 2:2.

Однако через минуту с небольшим "Авангард" вновь вышел вперёд. Вторая шайба в матче Ильи Михеева приблизила "ястребов" к третьей победе в серии — 3:2.

В третьем периоде "Салават" пытался перевести игру в овертайм, и такие возможности у уфимцев были, но "Авангард" надёжно сыграл в обороне, а за минуту до конца основного времени Денис Зернов установил окончательный счёт в этой игре — 4:2.

За две секунды до конца матча зрители стали свидетелями сразу нескольких драк на льду. В одной из них Виктор Стольберг выяснял отношения с Артёмом Сергеевым.

"Авангард" повёл в серии (3-1) и уже в следующем матче, который пройдёт 6 апреля в Балашихе, может выйти в финал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала

"Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 2:4 (в серии 1–3)