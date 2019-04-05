Хабиб проведёт следующий бой в сентябре в Абу-Даби. UFC не против?

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что действительно готов вернуться в клетку 7 сентября. Поединок на этот раз, вероятней всего, пройдёт в Абу-Даби, и вместе с Орлом в клетку выйдут его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов и близкий друг Зубайра Тухугов, ставшие фигурантами массовой драки по окончании громкого поединка Хабиба против Конора Макгрегора в октябре прошлого года.

Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов получили год дисквалификации, то есть смогут вернуться в октагон не ранее чем 6 октября 2019 года, но, по словам Орла, поединки с их участием могут состояться раньше — к примеру, 7 сентября в рамках планируемого турнира UFC в Объединённых Арабских Эмиратах.

— UFC сказали мне, что они работают над турниром в Абу-Даби. Я только что вернулся из Дубая. И совсем скоро будут новости. Макс Холлоуэй и Дастин Пуарье — великолепные бойцы, я подерусь с победителем матча между ними. Зубайра и Абубакар должны подраться со мной в одном карде или выступить до моего возвращения. Это главное условие моего возвращения в октагон, — рассказал недавно Нурмагомедов.

А Хабиб, как мы знаем, верен своим словам и принципам.

В ночь на 7 октября 2018 года президент UFC Дана Уайт заявил, что все фигуранты самой массовой драки в истории промоушена будут уволены. На что Нурмагомедов выдвинул ультиматум, согласно которому в случае увольнения Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова отныне в клетке UFC не будет и самого Орла. В итоге Тухугов сохранил свой контракт с UFC, а кузен чемпиона его впоследствии подписал. Следующим ультиматумом стало заявление Нурмагомедова о том, что он не вернётся в октагон до тех пор, пока не закончится дисквалификация Абубакара и Зубайры.

Как мы видим, двое российских бойцов из команды чемпиона UFC не только не потеряли место в ростере организации, но и, скорее всего, получат возможность вернуться в дело раньше, чем закончится их официальное отстранение.

Хабиб Нурмагомедов действительно на данный момент очень ценный актив сильнейшей организации на планете и в какой-то степени способен диктовать свои условия. Желание боссов UFC провести грандиозный ивент в ОАЭ с участием Нурмагомедова вполне логично: прямо сейчас Хабиб — самая большая звезда спорта для всего мусульманского мира, и эту возможность по расширению влияния промоушена в богатых странах Персидского залива Дана Уайт и партнёры не могут упустить.