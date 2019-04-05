ХК "Локомотив" намерен отправить в отставку Квартальнова

Главный тренер ярославского хоккейного клуба Дмитрий Квартальнов по окончании сезона покинет свой пост. Об этом сообщили СМИ.

Как пишет издание "Чемпионат", руководство "Локомотива" в данный момент активно ищет замену 53-летнему специалисту.

Квартальнов встал у руля "Локомотива" в 2017 году. Под его руководством команда два раза выходила в полуфинал Западной конференции, где в обоих случаях уступила СКА.

Ранее специалист занимал пост главного тренера "Северстали", "Сибири" и ЦСКА. С армейцами Квартальнов в сезоне 2015/16 вышел в финал Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил магнитогорскому "Металлургу".