Главное дерби этой весны: кто победит — "Спартак" или ЦСКА?

В эти выходные в 22-м туре РПЛ состоится один из самых принципиальных матчей в российском футболе: "Спартак" сразится с ЦСКА. Помимо уже исторического противостояния этих команд остро будет стоять вопрос и о чемпионской гонке. Какая из московских команд сможет в неё включиться?
У красно-синих — 37 очков и четвёртое место в турнирной таблице, а у красно-белых — 36 очков, они пятые.
История встреч
Если обратиться к истории их противостояния, то "Спартак" и ЦСКА встречались друг с другом на поле 63 раза. Армейцы побеждали 27 раз, а "Спартак" — 20. Ещё 16 матчей завершились ничьей.
Преимущество у красно-синих над красно-белыми и по забитым голам: армейцы поразили ворота спартаковцев 96 раз, а народная команда их ворота — 88.
Почему "Спартак" может победить?
"Спартак", несмотря на критику за игру и различные скандалы, при Олеге Кононове ещё ни разу не проигрывал в чемпионате страны. Плюс накануне встречи к красно-белым присоединились ранее травмированные Роман Зобнин и Фернандо. И если выход бразильца на поле маловероятен, то игрока сборной России на поле мы, вероятнее всего, увидим, а это хорошее укрепление для спартаковцев.
Есть ещё один интересный факт: дома "Спартак" проигрывал ЦСКА лишь в августе 2015-го.
Последние игры "Спартака":
- "Ахмат" — "Спартак" — 1:3
- "Спартак" — "Зенит" — 1:1
- "Динамо" — "Спартак" — 0:1
- "Спартак" — "Краснодар" — 1:1.
А какие преимущества у ЦСКА?
У ЦСКА все основные игроки готовы принять участие, травмированы только Алан Дзагоев и молодой Константин Кучаев. Команда находится в отличной форме, однако простые ошибки регулярно подводят их.
Большое преимущество армейцев — это хорошая игра в центре поля, которая активно помогает линии атаки. К тому же у них играет лидер бомбардирской гонки этого сезона — Фёдор Чалов. У 20-летнего форварда — 11 голов, а у его ближайших преследователей (Сердара Азмуна, Антона Миранчука и Зе Луиша) — по 8 мячей. К слову, у того же "Спартака" атакующая игра пока не получается, хотя Кононов заявлял именно такой стиль игры.
Последние матчи ЦСКА:
- ЦСКА — "Уфа" — 2:2
- "Урал" — ЦСКА — 0:1
- ЦСКА — "Рубин" — 3:0
- "Арсенал" — ЦСКА — 2:0.
Многие букмекеры ставят в этом дерби именно на победу ЦСКА. А кто фаворит для вас?
Супербитва состоится завтра и начнётся в 19:00 (мск). На "Открытие-арене" ожидается аншлаг: все билеты проданы. И это даже несмотря на то, что в гостевой сектор "Спартак" продавал билеты за 1900 рублей. Ждём теперь яркого футбола!
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