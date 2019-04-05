Кучеров побил рекорд XXI века в НХЛ

До исторического достижения Александра Могильного форварду "Тампы" остаётся одно очко.

Регулярный чемпионат НХЛ практически завершён. "Тампа Бэй" давно и уверенно его выиграла, однако её лидер Никита Кучеров и не думает успокаиваться. Россиянин установил очередной рекорд. На его счету в регулярном чемпионате теперь 126 очков. Так много в XXI веке не набирал никто. Джо Торнтон в 2006 году остановился на отметке в 125 очков.

Однако даже этого выдающегося достижения для Кучерова мало. В последней игре "регулярки" ему снова нужно набирать очки. Одно — чтобы сравняться, и больше — чтобы превзойти исторический рекорд Александра Могильного по количеству очков для российских игроков в НХЛ — 127 очков. Могильный набрал их в 1993 году, и с тех пор ни Сергей Фёдоров, ни Александр Овечкин, ни Евгений Малкин даже близко не подбирались к этому рекорду. У Кучерова есть все шансы его побить.

В этом сезоне на счету Кучерова 40 забитых шайб и 86 результативных передач. По ассистам он тоже лучший в лиге. А вот по голам лидирует другой россиянин: у Александра Овечкина 51 шайба.

Русский доминатор. Кучеров уничтожает НХЛ и летит к вечному рекорду Могильного