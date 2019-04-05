Семак — о Кокорине: Ситуация переходит все границы человеческого понимания

Главный тренер "Зенита" высказал желание пообщаться с футболистом о продолжении его карьеры.

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим клуба Александром Кокориным, который уже полгода находится в СИЗО.

— На мой взгляд, эта ситуация переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать на год. Тогда это будет понятно. Загадка, почему это дело стало показательным. Жду, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. А когда эта ситуация завершится, хотелось бы, чтобы Саша первым делом пообщался с "Зенитом" о продолжении карьеры. Очень хотел бы, чтобы Кокорин вернулся в футбол. Не знаю, насколько сложно ему будет с точки зрения физики и перенесённой операции. Верю, что Саша сможет вернуться, и желаю ему скорейшего возвращения, — цитирует Семака РИА "Новости".

Кокорину продлили арест до 25 сентября, а его действующий контракт с "Зенитом" истекает 30 июня. Это означает, что в СИЗО Александр фактически станет безработным. Будет ли клуб из Санкт-Петербурга продлевать соглашение с нападающим, пока не известно.