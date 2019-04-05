Все билеты на дерби между "Спартаком" и ЦСКА продали за день до игры

Красно-белые официально сообщили, что легально на "Открытие-арену" попасть уже не получится.

В 22-м туре Российской премьер-лиги ожидаются два суперматча. Один из них — столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Встреча непримиримых соперников, к тому же ведущих борьбу за самые высокие места в таблице, ожидаемо вызвала ажиотаж у зрителей. В итоге билеты на игру разобрали уже за день до матча.

⚡ Все билеты на дерби #Спартак — ЦСКА проданы! ⚡



Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован. #СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/jIXJtdJOqy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 апреля 2019 г.

Исходя из этого, можно ожидать, что московское дерби пройдёт при аншлаге на трибунах. Вместимость "Открытие-арены" — 45 тысяч зрителей.

Матч состоится завтра, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени. "Спартак" в настоящий момент занимает пятое место в РПЛ, ЦСКА — четвёртое. Команды разделяет всего одно очко. Матч первого круга между этими командами завершился со счётом 1:1.