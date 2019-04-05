Экс-спартаковца выгнали из клуба за отказ выйти на замену

Голландский "Виллем II" решил расторгнуть контракт с армянским полузащитником Арасом Озбилизом.

Бывший футболист "Спартака" Арас Озбилиз больше не будет играть за нидерландский "Виллем II", где он выступал с августа 2018 года. Армянский полузащитник отказался выйти на замену в игре с командой "Фортуна Ситтард", чем вызвал недоумение у руководства команды. В "Виллеме" в итоге решили расстаться с хавбеком, о чём сообщили на своём сайте.

Озбилиз находился в голландском клубе в аренде, и "Виллем II" досрочно разорвал соглашение. Теперь Арас вернётся в "Бешикташ", в который он и ушёл из "Спартака" в 2016 году. Однако за турецкий клуб армянину поиграть так и не удалось: его постоянно отправляют в различные аренды.

Напомним, Озбилиз выступал в России за "Кубань" (2012−2013) и "Спартак" (2012−2016). В РПЛ на счету полузащитника 14 голов за пять сезонов.