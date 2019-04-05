ЦСКА одержал третью победу над СКА в 1/2 финала Кубка Гагарина

Два очка Максима Мамина помогли московским армейцам выиграть пятый матч полуфинальной серии.

Московский ЦСКА на домашнем льду в пятой игре 1/2 финала Кубка Гагарина со счётом 3:0 переиграл петербургский СКА и повёл в серии (3-2).

Начало матча осталось за хоккеистами СКА. Петербуржцы были активнее оппонентов, больше владели шайбой и имели несколько хороших моментов, чтобы открыть счёт. ЦСКА первый бросок в створ ворот Игоря Шестёркина нанёс только в середине первого периода. Однако ближе к перерыву московские армейцы выровняли игру и даже сумели выйти вперёд. На последней минуте периода Максим Мамин поборолся у борта и сделал точную передачу на Мэта Робинсона. Канадец в касание отправил шайбу под перекладину ворот Шестёркина — 1:0!

Во втором периоде ЦСКА прибавил в движении. На восьмой минуте гости ошиблись при выходе из своей зоны, и Максим Мамин с передачи Светлакова броском пробил голкипера СКА, приплюсовав к результативной передаче заброшенную шайбу — 2:0.

Все попытки хоккеистов СКА после второго перерыва изменить ситуацию на льду успехом не увенчались. ЦСКА же смог забить ещё раз: Сергей Андронов за минуту до конца основного времени поразил пустые ворота петербуржцев — 3:0.

ЦСКА одержал третью победу в серии и вышел вперёд в противостоянии (3-2). Следующий матч пройдёт 7 апреля в Санкт-Петербурге. В случае победы московские армейцы выйдут в финал Кубка Гагарина, если же победит СКА, то серия вернётся в Москву на решающий, седьмой матч.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (в серии 3-2)