Панарин затащил "Коламбус" в плей-офф НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" в гостевом матче по буллитам победил "Нью-Йорк Рейнджерс" — 3:2. Форвард "мундиров" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.
When @9Artemi goes bar down, he really goes bar down. pic.twitter.com/2GijDIyb3e— NHL (@NHL) 6 апреля 2019 г.
В послематчевой серии буллитов бросок российского нападающего стал победным для его команды и обеспечил "Коламбусу" участие в плей-офф.
🍞🍞🍞🍞🍞 pic.twitter.com/G6mnDBDzo8— NHL (@NHL) 6 апреля 2019 г.
Панарин был признан лигой первой звездой игрового дня. Его партнёр по команде, вратарь Сергей Бобровский, отразил 25 бросков из 27 и удостоился звания третьей звезды.
"Коламбус" стал последней командой в лиге, забронировавшей себе место в плей-офф.
Регулярный чемпионат НХЛ.
"Коламбус Блю Джекетс" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
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