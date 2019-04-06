Панарин затащил "Коламбус" в плей-офф НХЛ

Заброшенная шайба и реализованный послематчевый буллит Артемия Панарина позволили "мундирам" обойти "Монреаль" и попасть в заветную восьмёрку.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" в гостевом матче по буллитам победил "Нью-Йорк Рейнджерс" — 3:2. Форвард "мундиров" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

В послематчевой серии буллитов бросок российского нападающего стал победным для его команды и обеспечил "Коламбусу" участие в плей-офф.

Панарин был признан лигой первой звездой игрового дня. Его партнёр по команде, вратарь Сергей Бобровский, отразил 25 бросков из 27 и удостоился звания третьей звезды.

"Коламбус" стал последней командой в лиге, забронировавшей себе место в плей-офф.

Регулярный чемпионат НХЛ.

"Коламбус Блю Джекетс" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)