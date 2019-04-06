"Динамо" героически спаслось в матче жизни с "Анжи"

Встреча двух аутсайдеров Российской Премьер-лиги в итоге завершилась с ничейным счётом 1:1.

22-й тур РПЛ открывался матчем аутсайдеров турнирной таблицы: "Анжи" и "Динамо". Махачкалинцы, в первом круге чудом обыгравшие москвичей, открыли счёт и в этой встрече. На 16-й минуте голкипер "Динамо" Антон Шунин не справился с дальним ударом Андреса Понсе, который, кстати, забивал и в сентябрьском матче между этими командами.

Динамовцы бросились отыгрываться, но, как и в большинстве последних матчей РПЛ, им катастрофически не везло в решающей стадии. По ударам они полностью переиграли соперника — 34:8. А по голам еле-еле достигли равенства. Единственный мяч "Динамо" на 73-й минуте забил защитник Тони Шунич, отличившийся после подачи с фланга.

Концовка игры могла качнуть чашу весов в любую сторону: обе команды были близки ко второму забитому мячу. Однако голов зрителей больше не увидели, зато стали свидетелями удаления полузащитника "Динамо" Тетте, который на четвёртой добавленной минуте остановил соперника запрещённым приёмом.

1:1 — матч жизни для андердогов российского футбола заканчивается ничьей, которая не нужна ни тем, ни другим. После этой игры "Динамо" осталось на 12-м месте, "Анжи" — на 14-м. В этом туре их могут обойти "Урал" и "Уфа" соответственно.

РПЛ, 22-й тур.

"Анжи" — "Динамо" — 1:1.

Голы: Понсе 16' (1:0), Шунич 73' (1:1).