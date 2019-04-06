Шарапова заинтриговала фанатов съёмками в голливудском фильме

Подписчики теннисистки предполагают, что Мария стала новой девушкой Джеймса Бонда.

На теннисных кортах Марию Шарапову в последнее время видеть приходится нечасто. Зато россиянка приготовила для поклонников настоящую бомбу: она появится в голливудском фильме. Экс-первая ракетка мира выложила в "Инстаграм" фотографию из Калифорнии, на которой она выглядывает из трейлера, которые обычно выдают актёрам.

— Трейлер, личный экземпляр сценария и актёрский состав, рядом с которым я и поверить не могла, что окажусь. Ущипните меня. Как думаете, что мы снимаем? — подписала фотографию Шарапова.

Никаких намёков спортивная звезда своим поклонникам не дала. Очевидно, что проект, в котором она задействована, секретный, и Мария даже снабдила запись хештегами #безподсказок, #извините.

Однако подписчики теннисистки начали высказывать свои предположения в комментариях. Они прочат Шараповой роли в сериале "Большая маленькая ложь", автобиографической ленте, ремейке "Красотки", а также видят Марию новой девушкой Бонда в очередном фильме об агенте 007.