"Краснодар" в меньшинстве вырвал победу у "Крыльев Советов" в добавленное время

Во втором тайме хозяева лишились одного игрока и могли упустить даже ничью в этом матче, но в итоге победили.

В 22-м туре РПЛ четырём командам из лидирующей пятёрки придётся играть между собой. И такой расклад определённо шёл на руку "Краснодару", которому предстояло дома встретиться с "Крыльями Советов" — командой из второй половины турнирной таблицы.

Однако после смены тренера самарский коллектив стал куда более грозной силой. И в выездном матче с самой забивной командой чемпионата подопечные Миодрага Божовича это продемонстрировали. Они 90 минут на равных бились с одним из лидеров РПЛ и ни в чём ему не уступали.

После удаления Сергея Петрова на 70-й минуте "Крылья" даже имели количественное преимущество, однако самарцы предпочли сохранить синицу в руках и рисковать не стали. А вот "Краснодар" даже в меньшинстве бросился всеми силами атаковать, и это дало результат.

Уже в добавленное время прибежавший в атаку защитник хозяев Урош Спаич рухнул в чужой штрафной не без помощи игрока "Крыльев". Судья назначил пенальти, который издевательски легко реализовал Виктор Классон, "паненкой" отправив мяч в ворота.

1:0 — "Краснодар" благодаря голу в меньшинстве одерживает важнейшую победу и набирает 41 очко. Если "Зенит" завтра проиграет "Локомотиву", то до лидера РПЛ останется всего три балла. Причём как "Краснодару", так и самим железнодорожникам. Однако в случае своей победы питерцы вернут комфортный шестиочковый гандикап.

РПЛ, 22-й тур.

"Краснодар" — "Крылья Советов" — 1:0.

Гол: Классон 90' (1:0, пен.).