"Салават Юлаев" победил "Авангард" в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина

Гол Йооноса Кемппайнена на 9-й минуте второго овертайма принёс вторую победу уфимскому клубу в полуфинальной серии.

В пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 2:3 уступил в овертайме "Салавату Юлаеву." Матч проходил на домашней арене "ястребов" в Балашихе.

Уфимцы на третьей минуте матча открыли счёт. Александр Бурмистров хлёстким броском из левого круга вбрасывания заставил Бобкова капитулировать — 0:1.

После пропущенной шайбы "Авангард" стал действовать более активно, и спустя две минуты Сергей Шумаков должен был сравнять счёт, но не сумел попасть по шайбе. На 13-й минуте форвард исправился за промах: Кирилл Семёнов прокатился за воротами Юхи Метсолы и сделал передачу на пятак, где расторопнее всех оказался Шумаков, забросив 10-ю шайбу в плей-офф — 1:1.

Под занавес периода Александр Кадейкин хитро сыграл в пас с защитным стеклом за воротами омичей и нанёс опасный бросок — Бобков был на месте и отвёл угрозу. Голкипер "Авангарда" за 30 секунд до начала первого перерыва спас свою команду ещё раз, не позволив Кемппайнену реализовать выход один на один.

Второй период начался с атак "Авангарда". Широков опасно атаковал — Метсола блином отбил шайбу. Уфа выдержала натиск омичей и ближе к экватору матча стала отвечать опасными выпадами. В одной из таких атак Гиматов здорово сместился с шайбой от борта к центру ворот "Авангарда" и мощно бросил, но "ястребов" вновь выручил Бобков. За пять минут до конца второго периода "Салават" заработал первое удаление в матче. Дмитрий Кугрышев за удар соперника клюшкой отправился в штрафной бокс, и "Авангард" воспользовался этим: Максим Тальбо перехитрил Метсолу, послав шайбу в ворота от конька голкипера. После видеопросмотра судья показал на центр площадки — 2:1.

На четвёртой минуте третьего периода "Салават Юлаев" получил второе удаление в матче: на этот раз за нарушение численного состава. Денис Зернов при розыгрыше в большинстве в ближнем бою переиграл Метсолу, отправив шайбу в ворота. Судьи вновь поехали смотреть игровой момент на причину помехи вратарю и после просмотра эпизода гол отменили.

Спустя три минуты уже уфимцы получили возможность поиграть в большинстве. За задержку клюшкой у Омска был наказан Кирилл Семёнов, и спецбригада "Салавата" сделала своё дело. Линус Умарк с острого угла прострелил Игоря Бобкова — 2:2!

За три минуты до конца основного времени Метсола спас "Салават" от третьей пропущенной шайбы: форвард"Авангарда" Максим Тальбо бросал с убойной позиции, но голкипер гостей был на высоте.

Овертайм начался со штурма ворот Бобкова. За первую минуту четвёртого периода вратарь "Авангарда" несколько раз спас своих партнёров от поражения. Команды не стали придерживаться оборонительного хоккея, играя без средней зоны и отвечая друг другу атакой на атаку. Денис Зернов при входе в зону "Салавата" опасно выцеливал верхний угол ворот Юхи Метсолы — мимо. Под конец первого овертайма Артём Манукян опасно атаковал с пятака уфимцев, но Метсола был хладнокровен и здорово среагировал на бросок.

Во втором овертайме ситуация на площадке не изменилась. Команды старались действовать первым номером, поочерёдно проводя свои позиционные атаки.

Победу Уфе на девятой минуте второго овертайма принёс финский нападающий Йоонас Кемппайнен — 2:3.

"Салават Юлаев" сократил счёт в серии (3-2) и перенёс противостояние в Уфу. Шестой матч между командами пройдёт 8 апреля на домашней арене уфимцев.

Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала

"Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:3 ОТ (в серии 3-2)