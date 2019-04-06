Кучеров побил 26-летний рекорд Могильного в НХЛ

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Кучеров побил 26-летний рекорд Могильного в НХЛ

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Нападающий "Тампы" Никита Кучеров побил российский рекорд Александра Могильного по очкам за сезон в НХЛ.

В последнем игровом дне регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостевом матче со счётом 6:3 нанесла поражение "Бостон Брюинз". Российский нападающий "молний" Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Набрав по итогам регулярного чемпионата 128 (41+87) очков, Кучеров побил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди россиян в НХЛ, державшийся 26 лет. В сезоне-1992/93 Могильный, будучи игроком "Баффало", набрал 127 (76+51) баллов. Ближе всех к рекорду Могильного подошёл Сергей Фёдоров, в составе "Детройта" в сезоне-1993/94 выбивший 120 (56+64) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Бостон Брюинз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 3:6 (2:0, 0:3, 1:3)

Кучеров побил рекорд XXI века в НХЛ

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