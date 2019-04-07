Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.
На стадии 1/8 финала внимание российских болельщиков будет приковано к серии, в которой победитель регулярного чемпионата "Тампа-Бэй Лайтнинг" сразится с "Коламбус Блю Джекетс". В обеих командах тон задают два российских хоккеиста: у "молний" — это Никита Кучеров, который со 128 очками стал лучшим бомбардиром гладкого чемпионата, а у "мундиров" — Артемий Панарин, лидер атаки "Коламбуса".
The chase is on. #StanleyCup pic.twitter.com/ha3bIbSyGT— NHL (@NHL) 7 апреля 2019 г.
Все пары 1/8 плей-офф Кубка Стэнли
Восточная конференция:
"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Коламбус Блю Джекетс",
"Вашингтон Кэпиталз" — "Каролина Харрикейнз",
"Бостон Брюинз" — "Торонто Мэйпл Лифс",
"Нью-Йорк Айлендерс" — "Питтсбург Пингвинз".
Западная конференция:
"Калгари Флэймз" — "Колорадо Эвеланш",
"Сан-Хосе Шаркс" — "Вегас Голден Найтс",
"Нэшвилл Предаторз" — "Даллас Старз",
"Виннипег Джетс" — "Сент-Луис Блюз".
Отметим, что серии стартуют 10 апреля и продлятся до четырёх побед.
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