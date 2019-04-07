Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

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Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

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Фото: twitter.com/@NHL

В последний игровой день в Национальной хоккейной лиге определились все пары 1/8 финала Кубка Стэнли.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

На стадии 1/8 финала внимание российских болельщиков будет приковано к серии, в которой победитель регулярного чемпионата "Тампа-Бэй Лайтнинг" сразится с "Коламбус Блю Джекетс". В обеих командах тон задают два российских хоккеиста: у "молний" — это Никита Кучеров, который со 128 очками стал лучшим бомбардиром гладкого чемпионата, а у "мундиров" — Артемий Панарин, лидер атаки "Коламбуса".

Все пары 1/8 плей-офф Кубка Стэнли

Восточная конференция:

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Коламбус Блю Джекетс",

"Вашингтон Кэпиталз" — "Каролина Харрикейнз",

"Бостон Брюинз" — "Торонто Мэйпл Лифс",

"Нью-Йорк Айлендерс" — "Питтсбург Пингвинз".

Западная конференция:

"Калгари Флэймз" — "Колорадо Эвеланш",

"Сан-Хосе Шаркс" — "Вегас Голден Найтс",

"Нэшвилл Предаторз" — "Даллас Старз",

"Виннипег Джетс" — "Сент-Луис Блюз".

Отметим, что серии стартуют 10 апреля и продлятся до четырёх побед.

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