Русский друг Макгрегора успешно дебютировал в кулачных боях

Экс-боец UFC Артём Русский Молот Лобов успешно дебютировал в организации Bare Knuckle FC, выдав на пару с другим бывшим участником турниров UFC Джейсоном Найтом шедевральную "мясорубку", которая, возможно, станет пропуском кулачных боёв без перчаток на большое телевидение и новой любовью для фанатов ударных единоборств.

Сегодня, 7 апреля, ранним воскресным утром по московскому времени в городе Билокси (штат Миссисипи, США) друг Конора Макгрегора Артём Лобов попробовал себя в новой спортивной дисциплине — кулачном бою без перчаток. С организацией Bare Knuckle FC уроженец Нижнего Новгорода подписал контракт на три поединка и, по мнению организаторов, должен стать той самой большой звездой, которая обратит на новый промоушен и разновидность бокса внимание миллионов фанатов по всему миру. И стоит признать, боссы Bare Knuckle FC действительно не прогадали: Лобов в первом же, по условиям контракта, бою устроил фееричное шоу, которое пришлось как нельзя по вкусу истинным поклонникам кровавых зрелищ!

Соперником бойца по прозвищу Русский Молот и Легенда стал Джейсон Найт, который, как и россиянин, покинул организацию UFC в конце прошлого года. В восьмиугольнике в последнее время дела у Малыша шли не очень радужно: Найт проиграл в четырёх крайних поединках. В Bare Knuckle FC Джейсона пригласили на один бой и, по собственному же признанию 26-летнего американца, он рассматривался организаторами как своего рода жертвенный агнец, которого должны принести в дар Легенде.

Дело в том, что организация и не скрывает, что уже в июне планирует провести бой Лобова против экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи, ставшего скандально известным летом 2017-го, отказавшись от сотрудничества с Макгрегором. И, конечно же, друг ирландского Ноториуса не имел права на поражение в бою с Найтом…

Лобов начал поединок в стиле Роя Джонсона, опустив руки и выманивая противника на себя. Но спустя несколько секунд Артём пропустил удар и оказался на полу, правда, рефери по каким-то непонятным причинам не отсчитал в этом эпизоде нокдаун. Ситуация повторилась вновь: Русский Молот снова упал от удара, но рефери опять не увидел в этом нокдауна. Между данными эпизодами Лобов всё же смог рассечь лицо сопернику и, возможно, сломать нос и зубы хозяину ринга (у Найта шла изо рта кровь). В первых трёх раундах российско-ирландский боец трижды отправил противника в нокдаун, забрав эти двухминутки. В четвёртом и заключительном пятом раундах Малыш сумел развернуть ход боя и забрать инициативу в свои руки.

Связано это в первую очередь с тем, что Джейсон нащупал свою дистанцию и осознал, как необходимо боксировать с более низкорослым соперником. Со стороны Найта в ход пошли джебы, сдерживавшие Артёма на дальней дистанции. Лобов стал пропускать всё чаще и чаще, фактически купаясь в своей собственной крови. Русский Молот в конце боя очень сильно устал, принимая все удары лицом. Чудом Артём не отправился в глубокий нокаут, вызвав уважение своей стойкостью и терпением.

Отдельных слов благодарности заслуживает и его соперник: Джейсон Найт продемонстрировал неимоверный характер, силу воли и стремление сражаться до последнего. Оба бойца показали настоящую кровавую драму, по итогам которой победителем, по мнению судей, стал Артём Лобов

На послематчевой пресс-конференции руководство Bare Knuckle FC объявило о том, что свой следующий поединок Русский Молот проведёт 22 июня и его соперником станет тот самый Пол Малиньяджи. Подоплёки у этого сражения хоть отбавляй и следует признать, что у мирового бокса и лучшей ММА лиги на планете появился достойный конкурент за сердца фанатов единоборств. Фанатов, которым не нужна бесконечная борьба на полу и мягкие, словно подушки, 12-унцовые перчатки.