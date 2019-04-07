"Судьи — шкуры"! Асатрян не признал себя побеждённым в бою с Багаутиновым

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 92, в рамках которого зрителям был предложен длинный марафон из 16 поединков. Главными среди них стали бой за титул чемпиона организации в полусреднем весе (77,1 кг) между Дмитрием Бикрёвым и Максимом Буториным и суперсхватка в наилегчайшей весовой категории (56,7 кг), в которой сошлись сверхпринципиальные соперники Али Багаутинов и Вартан Асатрян.

После ухода из организации Fight Nights Global чемпиона Георгия Кичигина в промоушен ONE FC пояс в FNG полусредней весовой категории оказался вакантным. По мнению матчмейкеров российской компании, именно 32-летний Дмитрий Бикрёв и 23-летний Максим Буторин более других были достойны получить право биться за титул.

Дмитрий Бикрёв (11-3-0) не проигрывает с 2016 года, подойдя к титульной битве с винстриком из пяти поединков (четыре победы досрочно), включая победу красивейшим нокаутом в бою с экстравагантным "русским Макгрегором" Василием Зубковым. Его оппонент из команды Industrials Team Максим Буторин (14-2-1) до встречи с Деревяшкой и вовсе не испытывал горечи поражений на протяжении 14 поединков.

Оба соперника устроили настоящую феерию и праздник для любителей бескомпромиссных, отчаянных сражений. Никакой защиты, столкновение лоб в лоб! Инициатором такого сюжета стал Бикрёв, явно не хотевший переводить ход боя в поздние раунды. Но Буторин выстоял, хотя и в первом, и во втором раундах казалось, что он вот-вот окажется в объятиях Морфея… Максим пропускал чудовищной силы удары бойца из столицы, но продолжал стоять и отвечать в ответ. В третьем раунде стало очевидным: Дмитрий устал. Фаворит встречи стал пропускать неприлично много ударов, но также демонстрируя чудеса выдержки и крепость духа.

Поединок стал настоящим украшением турнира и по праву претендует на звание "Бой года". Лучшим в нём, по мнению судей, был Бикрёв, что вызвало много возмущения и гула в зрительном зале. К чести Буторина, он после схватки не стал обвинять судей в некомпетентности или предвзятости, сказав, что людям в чёрном виднее…

Дмитрий Бикрёв — новый чемпион организации Fight Nights Global в полусредней весовой категории, и не нужно быть оракулом, чтобы предсказать в будущем реванш этих ярких ребят!

Главное событие вечера FNG 92 получилось не столь красочным, но не менее напряжённым. Али Багаутинов как и подобает фавориту уверенно начал поединок, контролируя ход боя в стойке, борьбе и партере. Нокаутер без вопросов забрал первые три раунда, работая в клетке явно разнообразнее чемпиона России по тайскому боксу из Краснодара.

В четвёртой пятиминутке силы дагестанского спортсмена стали иссякать, чем и воспользовался Вартан Асатрян, отработав в этом отрезке первым номером.

Финальный раунд оказался не столь очевидным для каждого из соперников, вселив в сердца обоих надежду на успех. Особенно это касается Асатряна, всем своим видом после удара гонга демонстрировавшего уверенность в победе. Довольно странно, учитывая то факт, что стартовые три раунда точно не могли быть занесены в актив россиянина с армянскими корнями.

Единогласным решением судьи признали победителем более опытного и именитого Багаутинова, на что Вартан ответил в прямом эфире лаконичной фразой: "Судьи — шкуры. Шкуры!".

Интересно изменится ли мнение андердога прошедшего поединка о том, кто на самом деле судьи после просмотра поединка в записи и на холодную голову?

FIGHT NIGHTS GLOBAL 92

6 апреля, Москва

Технические результаты.

56,7 кг. Али Багаутинов (Россия) победил Вартана Асатряна (Россия). Единогласное решение судей.

77,1 кг. Титульный бой. Дмитрий Бикрёв (Россия) победил Максима Буторина (Россия). Единогласное решение судей.

70,3 кг. Максим Щекин (Россия) победил Дениса Дживовского (Россия). Болевой приём на руку (на 46-й секунде первого раунда).

61,2 кг. Никита Михайлов (Россия) победил Мухаммеда Эминова (Россия). Решение большинством голосов.

61,2 кг. Владимир Егоян (Россия) победил Никиту Балтабаева (Россия). Единогласное решение судей.

61,2 кг. Шарамазан Чупанов (Россия) победил Камо Авагяна (Россия). Единогласное решение судей.

70,3 кг. Али Абдулхаликов (Россия) победил Руслана Яманбаева (Россия). Единогласное решение судей.

70,3 кг. Артур Зайнуков (Россия) победил Олега Косинова (Россия). Единогласное решение судей.

70,3 кг. Михаил Гогитидзе (Россия) победил Владимира Кузьминых (Россия). Единогласное решение судей.

77,1 кг. Кирилл Крюков (Россия) победил Нурбоки Курбонбокизода (Таджикистан). Удушающий приём (на третьей минуте третьей секунде первого раунда).

83,9 кг. Аджмал Аталвал (Афганистан) победил Дмитрия Новолокина (Украина). Удушающий приём (на первой минуте 33-й секунде первого раунда).

61,2 кг. Али Юсефи (Иран) победил Магомедали Бахмудова (Россия). Нокаут (на четвёртой минуте 28-й секунде первого раунда).

83,9 кг. Карахан Балакеримов (Россия) победил Дмитрия Перекупина (Россия). Технический нокаут (на 41-й секунде первого раунда).

61,2 кг. Олег Белозёров (Россия) победил Дмитрия Кузнецова (Россия). Единогласное решение судей.

70,3 кг. Радомир Филиппов (Россия) победил Эмомали Курбанова (Таджикистан). Раздельное решение судей.

77,1 кг. Самир Абдулаев (Россия) победил Айжигита Шакирмаматова (Кыргызстан). Рычаг локтя (на второй минуте 44-й секунде первого раунда).