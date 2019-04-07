Легенда № 86. Кучерову нужен теперь только Кубок Стэнли

Этот скромный парень влюбил в себя всю хоккейную общественность и показал на своём примере, что если упорно работать и верить в себя, то можно многого добиться.

Самые важные матчи для нападающего "Тампы" Никиты Кучерова, безусловно, ещё впереди. Ведь в НХЛ со дня на день стартует плей-офф Кубка Стэнли, но уже сейчас можно смело сказать, что этот регулярный чемпионат для 25-летнего крайнего нападающего "молний" получился суперудачным. Кучеров проводит в НХЛ шестой сезон и с каждым годом играет всё сильнее.

Сложно поверить, но лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ и новый рекордсмен по очкам за сезон среди россиян (Кучеров по итогам регулярного чемпионата набрал 128 очков, побив рекорд 26-летней давности, установленный Александром Могильным) несколько лет назад оказался не нужен ЦСКА...

128🇷🇺 Публикация от Nikita Kucherov (@nikitakucherov86) 6 Апр 2019 в 2:26 PDT

Уже тогда, играя за молодёжку ЦСКА ("Красная Армия"), было понятно, что этот парень в ближайшем будущем может громко заявить о себе. Но боссы ЦСКА на тот момент не видели Никиту в основном составе, периодически поднимая его в главную команду и давая слишком мало игрового времени, чтобы проявить себя. Была там и ситуация с травмой плеча, которую руководство армейцев не захотело лечить за счёт клуба, вследствие чего Кучеров в 2012 году расторг контракт с ЦСКА и отправился за океан, где на сегодняшний день является одним из лучших хоккеистов планеты.

Сложно сказать, как бы повернулась его хоккейная судьба, останься он в системе армейского клуба. В недавнем интервью на вопрос журналиста о своей игре Кучеров сказал: "Я просто очень люблю хоккей, много и усердно тренируюсь. Многие в меня не верили, пытаюсь продолжать доказывать их неправоту".

Несложно догадаться, кому были адресованы эти слова. В ЦСКА, наверное, не раз пожалели о том, как поступили с Кучеровым, не рассмотрели талант парня или попросту не захотели его замечать. В любом случае вся эта ситуация пошла только на пользу хоккеисту. Сейчас о нём говорит весь хоккейный мир. И это только его заслуга. Он сам сделал себя и не собирается останавливаться на достигнутом.

Вершиной удачного сезона для Кучерова будет победа в Кубке Стэнли. Команда и сам игрок к этому готовы. Со стартом плей-офф на какое-то время забудутся все достижения Никиты в регулярке: новый русский рекорд, голы и передачи. Ни одна личная награда не сравнится с главным клубным трофеем в мире — Кубком Стэнли (спросите у Александра Овечкина). Для полноты картины и полной удовлетворённости от сезона Кучерову не хватает только его.