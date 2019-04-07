Пять голов — и волевая победа. "Урал" и "Енисей" провели суперматч

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Пять голов — и волевая победа. "Урал" и "Енисей" провели суперматч

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Фото: twitter.com/@FCURAL

Драматичной выдалась встреча в Екатеринбурге: команда Дмитрия Аленичева вела со счётом 2:0, но в конечном итоге проиграла — 2:3.

"Урал" на домашнем стадионе одержал волевую победу над красноярским "Енисеем" в матче 22-го тура чемпионата России (3:2). Открыли счёт гости поля благодаря пенальти, который реализовал Дмитрий Ятченко на 21-й минуте.

Затем Александр Зотов увеличил преимущество.

На 72-й минуте "Урал" благодаря усилиям Николая Димитрова отыграл один мяч.

Следом Павел Погребняк сравнял счёт после паса Андрея Панюкова.

А затем уже сам Панюков забил победный гол — 3:2.

Эта победа позволила команде Дмитрия Парфёнова подняться на 11-е место в турнирной таблице, у них теперь 26 очков. У подопечных Дмитрия Аленичева всего 12 очков, они остаются аутсайдерами чемпионата.

Чемпионат России. 22-й тур.

"Урал" — "Енисей" — 3:2.

Голы: Ятченко (21', 0:1, пенальти), Зотов (63', 0:2), Димитров (72', 1:2), Погребняк (85', 2:2), Панюков (87', 3:2).

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