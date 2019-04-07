Пять голов — и волевая победа. "Урал" и "Енисей" провели суперматч

"Урал" на домашнем стадионе одержал волевую победу над красноярским "Енисеем" в матче 22-го тура чемпионата России (3:2). Открыли счёт гости поля благодаря пенальти, который реализовал Дмитрий Ятченко на 21-й минуте.
Затем Александр Зотов увеличил преимущество.
На 72-й минуте "Урал" благодаря усилиям Николая Димитрова отыграл один мяч.
Следом Павел Погребняк сравнял счёт после паса Андрея Панюкова.
А затем уже сам Панюков забил победный гол — 3:2.
Эта победа позволила команде Дмитрия Парфёнова подняться на 11-е место в турнирной таблице, у них теперь 26 очков. У подопечных Дмитрия Аленичева всего 12 очков, они остаются аутсайдерами чемпионата.
Чемпионат России. 22-й тур.
"Урал" — "Енисей" — 3:2.
Голы: Ятченко (21', 0:1, пенальти), Зотов (63', 0:2), Димитров (72', 1:2), Погребняк (85', 2:2), Панюков (87', 3:2).
- Популярные
- По времени