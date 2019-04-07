Седьмому матчу быть! СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии

В шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:2 одержал верх над ЦСКА.
В первом периоде команды продемонстрировали быстрый, агрессивный хоккей. На 10-й минуте матча "Ледовый" рукоплескал Сергею Плотникову, который в кулачном поединке оказался сильнее Ивана Телегина.
Сергей Плотников заряжен с самого начала. #КубокГагарина pic.twitter.com/dUazelY3RC— КХЛ (@khl) 7 апреля 2019 г.
Эта драка ещё больше взбодрила хоккеистов СКА. За четыре минуты до перерыва Наиль Якупов начал атаку своей команды от своих ворот, сыграл в пас с партнёром, получил шайбу обратно и неотразимо выстрелил — Сорокин не смог среагировать — 1:0
Сам начал, сам завершил. Наиль Якупов! #КубокГагарина pic.twitter.com/Nt9YoJv6DC— КХЛ (@khl) 7 апреля 2019 г.
Через пару минут шайба побывала уже в воротах Шестёркина, но судьи после непродолжительного видеопросмотра взятие ворот отменили, так как игрок ЦСКА забил шайбу коньком.
Спустя две минуты после начала второго периода Наиль Якупов оформил дубль, добив шайбу в ворота Ильи Сорокина, — 2:0.
Вторая от Якупова! #КубокГагарина pic.twitter.com/w48C7SoxTs— КХЛ (@khl) 7 апреля 2019 г.
СКА продолжал действовать активно. Сорокину не раз пришлось выручать своих партнёров. У ЦСКА же игра явно не клеилась, уж очень мощно смотрелись петербуржцы, успевая накрывать соперника в своей зоне и опасно атаковать. Но за семь минут до второго перерыва московские армейцы неожиданно забили. Гол получился из разряда курьёзных. Мэт Робинсон делал пас на пятак, стоя спиной к воротам, а получился гол — 2:1.
Робинсон сыграл неожиданно. И сработало! #КубокГагарина pic.twitter.com/uz3pv00KrP— КХЛ (@khl) 7 апреля 2019 г.
Заброшенная шайба придала уверенности москвичам, и они полностью перехватили инициативу, подолгу удерживая хозяев площадки в их зоне. И это сработало! Всё тот же Мэт Робинсон сравнял счёт в матче — 2:2!
На дубль Якупова Робинсон отвечает своим дублем. 2:2 в Петербурге. #КубокГагарина pic.twitter.com/n89Nxkkmmf— КХЛ (@khl) 7 апреля 2019 г.
ЦСКА мог забросить и третью шайбу до перерыва, но СКА спасал Шестёркин.
На шестой минуте третьего периода Андрей Светлаков за игру высоко поднятой клюшкой получил две минуты, оставив ЦСКА в меньшинстве. Павел Дацюк закрыл обзор Илье Сорокину, и Никита Гусев точным броском реализовал численное преимущество своей команды. Судьям понадобилась видеоконсультация на предмет правильности взятия ворот, после чего главный арбитр показал на центр площадки — 3:2.
Это Никита Гусев! #КубокГагарина pic.twitter.com/ykV7pvEsAC— КХЛ (@khl) 7 апреля 2019 г.
ЦСКА два раза после пропущенной шайбы разыгрывал лишнего, но результата это красно-синим не принесло. В последние минуты москвичи устроили штурм ворот Шестёркина, и моменты, чтобы счёт сравнять, у москвичей были, однако СКА выстоял и одержал третью победу в серии.
Решающий седьмой матч между армейскими командами пройдёт 9 апреля в Москве.
Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (в серии 3-3)
- Популярные
- По времени