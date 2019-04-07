Седьмому матчу быть! СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии

Шайба Никиты Гусева принесла подопечным Ильи Воробьёва победу и возвратила серию в Москву на решающий матч.

В шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:2 одержал верх над ЦСКА.

В первом периоде команды продемонстрировали быстрый, агрессивный хоккей. На 10-й минуте матча "Ледовый" рукоплескал Сергею Плотникову, который в кулачном поединке оказался сильнее Ивана Телегина.

Эта драка ещё больше взбодрила хоккеистов СКА. За четыре минуты до перерыва Наиль Якупов начал атаку своей команды от своих ворот, сыграл в пас с партнёром, получил шайбу обратно и неотразимо выстрелил — Сорокин не смог среагировать — 1:0

Через пару минут шайба побывала уже в воротах Шестёркина, но судьи после непродолжительного видеопросмотра взятие ворот отменили, так как игрок ЦСКА забил шайбу коньком.

Спустя две минуты после начала второго периода Наиль Якупов оформил дубль, добив шайбу в ворота Ильи Сорокина, — 2:0.

СКА продолжал действовать активно. Сорокину не раз пришлось выручать своих партнёров. У ЦСКА же игра явно не клеилась, уж очень мощно смотрелись петербуржцы, успевая накрывать соперника в своей зоне и опасно атаковать. Но за семь минут до второго перерыва московские армейцы неожиданно забили. Гол получился из разряда курьёзных. Мэт Робинсон делал пас на пятак, стоя спиной к воротам, а получился гол — 2:1.

Заброшенная шайба придала уверенности москвичам, и они полностью перехватили инициативу, подолгу удерживая хозяев площадки в их зоне. И это сработало! Всё тот же Мэт Робинсон сравнял счёт в матче — 2:2!

ЦСКА мог забросить и третью шайбу до перерыва, но СКА спасал Шестёркин.

На шестой минуте третьего периода Андрей Светлаков за игру высоко поднятой клюшкой получил две минуты, оставив ЦСКА в меньшинстве. Павел Дацюк закрыл обзор Илье Сорокину, и Никита Гусев точным броском реализовал численное преимущество своей команды. Судьям понадобилась видеоконсультация на предмет правильности взятия ворот, после чего главный арбитр показал на центр площадки — 3:2.

ЦСКА два раза после пропущенной шайбы разыгрывал лишнего, но результата это красно-синим не принесло. В последние минуты москвичи устроили штурм ворот Шестёркина, и моменты, чтобы счёт сравнять, у москвичей были, однако СКА выстоял и одержал третью победу в серии.

Решающий седьмой матч между армейскими командами пройдёт 9 апреля в Москве.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (в серии 3-3)