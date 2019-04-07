"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в главном матче тура РПЛ

Первый тайм прошёл практически без опасных моментов, игра была сдержанной. Настоящая битва началась лишь во втором временном отрезке. Сначала украинский защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий вывел свою команду вперёд, забив со штрафного.
А спустя практически десять минут "Локо" сравнял счёт благодаря усилиям Владислава Игнатьева.
Однако выявить победителя команды в таком важном матче не смогли. Судья зафиксировал ничью — 1:1.
После 22 туров "Зенит" продолжает оставаться лидером, имея 45 очков, а вот железнодорожники располагаются на четвёртой строчке, у них 39 очков.
Чемпионат России. 22-й тур.
"Локомотив" — "Зенит" 1:1.
Голы: Ракицкий (54, 0:1), Игнатьев (61, 1:1).
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