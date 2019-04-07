Семак — о ничьей с "Локо": Остались недовольны результатом, но движемся дальше

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Локомотивом" на выезде.

— Напряжённая выдалась игра. Очень жаль, что пропустили гол. Ничейным результатом остались недовольны. Но мы будем двигаться дальше, — отметил Семак на пресс-конференции. — Давит ли то, что нас уже считают чемпионами? Конечно, есть определённый груз ответственности, но мы стараемся делать то, что нужно делать.

Также Сергей Богданович отметил Ярослава Ракицкого, который забил гол со штрафного.

— У него есть и талант, и трудолюбие. Он играет на очень высоком уровне и серьёзно усилил игру нашей команды, — отметил Семак.

Напомним, что "Зенит" сыграл вничью на выезде с "Локомотивом".