Хоккеист СКА Якупов: У меня руки не такие, как у Дацюка

Автор дубля в ворота ЦСКА нападающий СКА Наиль Якупов считает, что драка Сергея Плотникова встряхнула команду. Также форвард отметил, что болельщиков в седьмой игре ждёт всё самое интересное.

— Наиль, было у вас какое-то предчувствие перед игрой, может, сон какой хороший видели или покушали по-особенному?

— Сна вообще не было, тихий час весь провалялся. Мы все понимали, что отступать уже некуда, надо идти вперёд сегодня. Ради этого мы тренировались летом, к этому шли в течение сезона. Не хотелось проигрывать сегодня. Тем более при наших болельщиках. Задача была выиграть.

— Вы могли хет-трик оформить. Почему не получилось обработать передачу Дацюка?

— Не знаю. Руки не такие, как у Паши Дацюка, поэтому и не получилось.

— За счёт чего ЦСКА так молниеносно в игру вернулся в конце второго периода?

— Понятно, что не просто так они забили. У нас были какие-то ошибки, а так второй период мы действовали хорошо, играли у них в зоне, не задерживались в нашей зоне. Пацаны наши тоже устали, получили два быстрых гола. Концентрации где-то не хватило плюс удаления. У нас сегодня было много удалений, но ребята справлялись, на себя ловили шайбы. Поэтому не всегда всё получается, но, я думаю, наше меньшинство сегодня хорошо отыграло.

— Нервы потрепал вам долгий видеопросмотр гола Гусева?

— Ну вроде игра идёт, всё в ритме, хочется продолжать играть. Немножко пришлось замёрзнуть, но потом быстро вошли в игру. Бывали смены, где долго не было свистка, время быстро шло в эти моменты.

— Драка Плотникова встряхнула вас в начале матча?

— Да, конечно. Все видели и подбадривали его. Вдохновение было сто процентов. Плотников — боевой игрок. Никогда и нигде не будет уступать, как на льду, так и вне его. Может быть, он этого не хотел, но он сделал так, как посчитал нужным.

— СКА не выигрывает у ЦСКА в Москве девять матчей подряд. Как это переломить?

— Будем стараться переламывать. Наверное, найдём что-нибудь. Сейчас самое интересное всех нас ожидает в последней игре. Я думаю, будет интересно. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Что самое главное в седьмой игре?

— Победа.

Напомним, седьмой матч серии, в котором определится финалист Кубка Гагарина от Запада, пройдёт 9 апреля на домашней арене ЦСКА.