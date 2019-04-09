Поцелуй Оздоева, крик души Адиева и успех Евсеева. Итоги 22-го тура РПЛ

До завершения чемпионата России по футболу остаётся всё меньше времени, а интриг становится всё больше. Рассказываем, чем запомнился 22-й тур Российской премьер-лиги.

Результаты 22-го тура

"Анжи" — "Динамо" — 1:1

"Краснодар" — "Крылья Советов" — 1:0

"Спартак" — ЦСКА — 0:2

"Уфа" — "Ростов" — 1:0

"Урал" — "Енисей" — 2:3

"Рубин" — "Арсенал" — 0:0

"Локомотив" — "Зенит" — 1:1

"Оренбург" — "Ахмат" — 1:3

Поцелуй Оздоева

Украинский игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий в главном матче этого тура против "Локомотива" забил гол. Он, как и первый его мяч за сине-бело-голубых, был забит со штрафного и после... поцелуя на удачу от Магомеда Оздоева.

На эту тему уже шутит и сам "Зенит".

— Немного статистики: два матча — два голевых поцелуя, — сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сама игра, которую все так ждали, оказалась небогатой на события. Команды разошлись миром, забив друг другу по голу (1:1).

Игрок тура

ЦСКА победил "Спартак" в главном дерби страны благодаря дублю 19-летнего атакующего полузащитника из Ирландии Арнора Сигурдссона (2:0). Забить дважды в таком принципиальном матче — это более чем круто. За это мы присуждаем ему звание игрока тура.

Самый результативный матч тура

Самый интригующий матч сыграли в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал красноярский "Енисей". Гости выигрывали эту встречу со счётом 2:0, но в конечном итоги проиграли — 2:3.

Матч до конца держал в напряжении, да и голы выдались красивыми. Так что это не только самый результативный матч тура, но и самый драматичный.

Конечно, стоит отметить, что наконец-то забил Павел Погребняк. Для него это первый гол за "Урал".

Спасение тура

"Динамо" в первом круге уступило "Анжи" со счётом 0:1. Эта же история чуть ли не повторилась и в 22-м туре. Махачкалинцы вышли вперёд на 16-й минуте матча, но бело-голубые в концовке встречи благодаря усилиям Тони Шунича сравняли счёт.

Динамовцы спаслись и завоевали важное очко, ведь они продолжают находиться в зоне стыковых матчей.

Речь тура

После этого матча главного тренера "Анжи" Магомеда Адиева вывел из себя вопрос корреспондента канала "Матч Премьер".

— Согласны, что в какой-то мере повезло "Анжи", у "Динамо" было много моментов?

— В какой бы город я ни приехал, мне везде говорят: "Анжи" повезло. А вы зайдите в эту раздевалку, к людям, которые восемь месяцев не получают заработной платы, им повезло? При чём тут повезло? Если вы так считаете, то пускай так, — после этих слов Адиев ушёл из прямого эфира.

Всем кто считает, что нам просто повезло 🤨 pic.twitter.com/6KhxPVnEPI — ФК «Анжи» (@fc_anji) 7 апреля 2019 г.

Успехи Евсеева

Вадим Евсеев работает в "Уфе" считаные дни, но за это время он успел сначала сыграть вничью на выезде с ЦСКА, а теперь и победить дома "Ростов", занимающий шестое место в турнирной таблице.

Отличный старт! Сможет ли теперь "Уфа" подняться в турнирной таблице, узнаем совсем скоро.

Турнирная таблица после 22 туров

Лидером после 22 туров по-прежнему является петербургский "Зенит", правда, отрыв от ближайшего преследователя — "Краснодара" — всего четыре очка. Помимо этого набирает обороты ЦСКА. Интрига, кто в итоге станет чемпионом, сохраняется, и это самое главное.