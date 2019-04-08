Ярость Слуцкого и новый рекорд Месси. Обзор футбольного Евротура

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Ярость Слуцкого и новый рекорд Месси. Обзор футбольного Евротура

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В Англии продолжается ожесточённая чемпионская гонка, в Испании снова жжёт Месси. "Ювентус" и ПСЖ в шаге от чемпионских титулов в Италии и во Франции, а в Германии "Бавария" уничтожает "Боруссию". При этом интриг хватает и в Голландии, где ПСВ не совсем честно, по мнению Леонида Слуцкого, набрал очки с "Витессом". Лайф рассказывает о главных эмоциях футбольных выходных.

Голландия. Слуцкого впервые так вывели из себя

"Витесс" Леонида Слуцкого в эти выходные играл c лидером чемпионата — ПСВ из Эйндховена. Скромная команда трижды вела в счёте против мастодонта голландского футбола, но матч в итоге закончился вничью 3:3. Последний гол в матче ПСВ забил после пенальти уже на последней минуте игры.

Леонида Слуцкого взбесило судейство в этом матче, и после игры он обрушился с лютой критикой на рефери. Кажется, мы никогда не видели экс-тренера ЦСКА и сборной России таким злым.

— Арбитр не пересматривал этот момент. Он не использовал VAR. Знаете, мне кажется, всё дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку. В любом матче Эредивизи я ни разу не думал о работе судей. Судейство топ-уровня, на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.

А он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал, — в том числе почему он не использовал видеоповтор при первом голе.

Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и 21 тысяча болельщиков пришла, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья. Самые важные люди здесь — игроки. Он же думает, что главный он. За десять месяцев я ни разу не видел такого человека — ни пожать руку, ни поздороваться, ни попрощаться.

Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь, — возмущался Слуцкий.

В комментариях под видео большинство голландских любителей футбола поддержало Слуцкого. Вот только результата игры это не изменило. "Витесс" по факту всё-таки отнял очки у ПСВ, и чемпионат по дополнительным показателям возглавил "Аякс", но Леонид Викторович явно рассчитывал на большее. Пока его команда идёт на седьмом месте.

<p>Турнирная таблица Эредивизи. Фото: © <a href="https://eredivisie.nl/nl-nl/Stand" target="_blank">eredivisie.nl</a></p>

Англия. "Ливерпуль" не без помощи судей пока удерживает первое место

До конца чемпионата Англии остаётся всего пять туров, но борьба за титул всё ещё в самом разгаре. "Ливерпуль" усиленно пытается не выпасть из гонки, а "Манчестер Сити", имея игру в запасе, выжидает. В этот раз "горожане" спокойно разобрались с "Кардиффом", а мерсисайдцы выдали очередное валидольное сражение.

В соперниках был неуступчивый "Саутгемптон", который совершенно не собирался проигрывать и даже открыл счёт в матче. Однако затем "Ливерпуль" забил три и совершил очередной блестящий камбэк. Отличился даже Салах, впервые за восемь матчей. И показал, что может виртуозно ускользать не только от защитников соперника.

Но много вопросов возникло к судейству: в эпизоде с первым голом Мо Салах был в явном офсайде. Так или иначе, пока "Ливерпуль" первый. Удастся ли ему удержать эту позицию до конца чемпионата, узнаем уже совсем скоро.

<p>Турнирная таблица АПЛ. Фото: © <a href="https://www.premierleague.com/tables" target="_blank">premierleague.com</a></p>

Испания. "Барселона" уходит в отрыв, у Месси новый рекорд

В Испании в 31-м туре состоялась ключевая игра в борьбе за титул: "Барселона" против "Атлетико", то есть встреча первой и второй команд чемпионата. И до 85-й минуты в этой игре была интрига! Правда, потом голы Суареса и Месси, забитые с интервалом в несколько десятков секунд, приговорили мадридцев как в этой игре, так и, судя по всему, в чемпионате. Отрыв "Барсы" теперь составляет девять очков.

И после этого матча внезапно выяснилось, что Месси побил ещё не все рекорды в Испании. Очередной покорился ему только сейчас: наибольшее количество побед в Ла Лиге — 335. Аргентинец обошёл по этому показателю бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

"Реал", кстати, тоже победил в этом туре и снова нервно: Бензема опять спас Зидана, который признал, что титулов "королевскому клубу" в этом сезоне уже не видать. Хотя сместить соседей со второго места "Реал" ещё способен.

<p>Турнирная таблица Ла Лиги. Фото: © <a href="https://www.laliga.es/en/laliga-santander" target="_blank">laliga.es</a></p>

Франция. ПСЖ зачем-то остановил сам себя

У ПСЖ всё отлично, они идут в чемпионате с гигантским отрывом от второго места и могли оформить титул уже в эти выходные. Но внезапно случилось вот это.

Да-да, вы всё верно увидели: нападающий ПСЖ неожиданно для всех остановил мяч на линии ворот соперника. Сделал он это, конечно, случайно, потому что не определился: не трогать мяч или добить его в сетку. Но выглядело так, будто у него не проходила ставка и он решил сам взяться за дело. В итоге вышло максимально неловко: ПСЖ впервые в сезоне не выиграл дома, перенеся чемпионство на следующий тур.

"Монако" Головина тоже не выиграл, но монегаскам пришлось ещё и героически выцарапывать ничью. Российский полузащитник провёл на поле все 90 минут.

<p>Турнирная таблица Лиги 1. Фото: © <a href="https://www.ligue1.com/ligue1/classement" target="_blank">ligue1.com</a></p>

Италия. "Ювентусу" осталось одно очко до чемпионства

"Ювентус" продолжает играть без травмированного Криштиану Роналду, но на результате это не сказывается. Туринцы в минувшем туре выиграли у крепкого "Милана", который усилиями Пёнтека даже открыл счёт в матче. Но у "Юве" есть свой герой: юный Мойзе Кен забил уже седьмой гол в восьми матчах и принёс своей команде победу.

"Ювентусу" в следующем туре достаточно набрать одно очко в игре со СПАЛ, чтобы гарантировать себе восьмое чемпионство подряд. А если "Наполи" проиграет, то очков можно вообще не набирать. А вот у того же "Милана" всё сложнее: они отпустили "Интер" на пять очков и теперь будут концентрироваться на обороне четвёртого места.

<p>Турнирная таблица Серии А. Фото: © <a href="http://www.legaseriea.it/en/serie-a/league-table" target="_blank">legaseriea.it</a></p>

Германия. "Бавария" уничтожила "Боруссию" и её надежды на чемпионство

Мюнхенская "Бавария" проводит не лучший сезон: долгое время шла непривычно низко в чемпионате и достаточно рано вылетела из Лиги чемпионов. Этим успешно пользовалась "Боруссия", в какой-то момент оторвавшись на целых 11 очков. Но в решающий момент Дортмунд рухнул: перед очной встречей с Мюнхеном растерял всё своё преимущество, да ещё и с треском проиграл.

5:0, и надежды "Боруссии" превращаются в прах. Хотя до конца чемпионата ещё шесть туров, но успеют ли дортмундцы оправиться от такого удара?

<p>Турнирная таблица Бундеслиги. Фото: © <a href="https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/table" target="_blank">bundesliga.com</a></p>

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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