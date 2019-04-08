Ярость Слуцкого и новый рекорд Месси. Обзор футбольного Евротура

В Англии продолжается ожесточённая чемпионская гонка, в Испании снова жжёт Месси. "Ювентус" и ПСЖ в шаге от чемпионских титулов в Италии и во Франции, а в Германии "Бавария" уничтожает "Боруссию". При этом интриг хватает и в Голландии, где ПСВ не совсем честно, по мнению Леонида Слуцкого, набрал очки с "Витессом". Лайф рассказывает о главных эмоциях футбольных выходных.

Голландия. Слуцкого впервые так вывели из себя

"Витесс" Леонида Слуцкого в эти выходные играл c лидером чемпионата — ПСВ из Эйндховена. Скромная команда трижды вела в счёте против мастодонта голландского футбола, но матч в итоге закончился вничью 3:3. Последний гол в матче ПСВ забил после пенальти уже на последней минуте игры.

Леонида Слуцкого взбесило судейство в этом матче, и после игры он обрушился с лютой критикой на рефери. Кажется, мы никогда не видели экс-тренера ЦСКА и сборной России таким злым.

💬 | Leonid Slutskiy noemt Serdar Gözübüyük 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 апреля 2019 г.

— Арбитр не пересматривал этот момент. Он не использовал VAR. Знаете, мне кажется, всё дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку. В любом матче Эредивизи я ни разу не думал о работе судей. Судейство топ-уровня, на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.

А он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал, — в том числе почему он не использовал видеоповтор при первом голе.

Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и 21 тысяча болельщиков пришла, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья. Самые важные люди здесь — игроки. Он же думает, что главный он. За десять месяцев я ни разу не видел такого человека — ни пожать руку, ни поздороваться, ни попрощаться.

Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь, — возмущался Слуцкий.

В комментариях под видео большинство голландских любителей футбола поддержало Слуцкого. Вот только результата игры это не изменило. "Витесс" по факту всё-таки отнял очки у ПСВ, и чемпионат по дополнительным показателям возглавил "Аякс", но Леонид Викторович явно рассчитывал на большее. Пока его команда идёт на седьмом месте.

Англия. "Ливерпуль" не без помощи судей пока удерживает первое место

До конца чемпионата Англии остаётся всего пять туров, но борьба за титул всё ещё в самом разгаре. "Ливерпуль" усиленно пытается не выпасть из гонки, а "Манчестер Сити", имея игру в запасе, выжидает. В этот раз "горожане" спокойно разобрались с "Кардиффом", а мерсисайдцы выдали очередное валидольное сражение.

В соперниках был неуступчивый "Саутгемптон", который совершенно не собирался проигрывать и даже открыл счёт в матче. Однако затем "Ливерпуль" забил три и совершил очередной блестящий камбэк. Отличился даже Салах, впервые за восемь матчей. И показал, что может виртуозно ускользать не только от защитников соперника.

FT #Saintsfc 1-3 #LFC



Keita, Salah and Henderson drag Reds from behind to a crucial win and back to the top of the Premier League.



Watch reaction on Sky Sports PL or follow here: https://t.co/OlKG622E91 pic.twitter.com/a9UAkUXPXP — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 5 апреля 2019 г.

Но много вопросов возникло к судейству: в эпизоде с первым голом Мо Салах был в явном офсайде. Так или иначе, пока "Ливерпуль" первый. Удастся ли ему удержать эту позицию до конца чемпионата, узнаем уже совсем скоро.

Испания. "Барселона" уходит в отрыв, у Месси новый рекорд

В Испании в 31-м туре состоялась ключевая игра в борьбе за титул: "Барселона" против "Атлетико", то есть встреча первой и второй команд чемпионата. И до 85-й минуты в этой игре была интрига! Правда, потом голы Суареса и Месси, забитые с интервалом в несколько десятков секунд, приговорили мадридцев как в этой игре, так и, судя по всему, в чемпионате. Отрыв "Барсы" теперь составляет девять очков.

И после этого матча внезапно выяснилось, что Месси побил ещё не все рекорды в Испании. Очередной покорился ему только сейчас: наибольшее количество побед в Ла Лиге — 335. Аргентинец обошёл по этому показателю бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

🔥3⃣3⃣5⃣🔥



Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB — LaLiga (@LaLigaEN) 6 апреля 2019 г.

"Реал", кстати, тоже победил в этом туре и снова нервно: Бензема опять спас Зидана, который признал, что титулов "королевскому клубу" в этом сезоне уже не видать. Хотя сместить соседей со второго места "Реал" ещё способен.

Франция. ПСЖ зачем-то остановил сам себя

У ПСЖ всё отлично, они идут в чемпионате с гигантским отрывом от второго места и могли оформить титул уже в эти выходные. Но внезапно случилось вот это.

Is this the worst miss of all time? 😂



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else 👀 pic.twitter.com/zSudeXAl1b — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.

Да-да, вы всё верно увидели: нападающий ПСЖ неожиданно для всех остановил мяч на линии ворот соперника. Сделал он это, конечно, случайно, потому что не определился: не трогать мяч или добить его в сетку. Но выглядело так, будто у него не проходила ставка и он решил сам взяться за дело. В итоге вышло максимально неловко: ПСЖ впервые в сезоне не выиграл дома, перенеся чемпионство на следующий тур.

"Монако" Головина тоже не выиграл, но монегаскам пришлось ещё и героически выцарапывать ничью. Российский полузащитник провёл на поле все 90 минут.

Италия. "Ювентусу" осталось одно очко до чемпионства

"Ювентус" продолжает играть без травмированного Криштиану Роналду, но на результате это не сказывается. Туринцы в минувшем туре выиграли у крепкого "Милана", который усилиями Пёнтека даже открыл счёт в матче. Но у "Юве" есть свой герой: юный Мойзе Кен забил уже седьмой гол в восьми матчах и принёс своей команде победу.

"Ювентусу" в следующем туре достаточно набрать одно очко в игре со СПАЛ, чтобы гарантировать себе восьмое чемпионство подряд. А если "Наполи" проиграет, то очков можно вообще не набирать. А вот у того же "Милана" всё сложнее: они отпустили "Интер" на пять очков и теперь будут концентрироваться на обороне четвёртого места.

Германия. "Бавария" уничтожила "Боруссию" и её надежды на чемпионство

Мюнхенская "Бавария" проводит не лучший сезон: долгое время шла непривычно низко в чемпионате и достаточно рано вылетела из Лиги чемпионов. Этим успешно пользовалась "Боруссия", в какой-то момент оторвавшись на целых 11 очков. Но в решающий момент Дортмунд рухнул: перед очной встречей с Мюнхеном растерял всё своё преимущество, да ещё и с треском проиграл.

5:0, и надежды "Боруссии" превращаются в прах. Хотя до конца чемпионата ещё шесть туров, но успеют ли дортмундцы оправиться от такого удара?