Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры

33-летний российский лыжник признался на пресс-конференции в Москве, что его решение взвешенное и обдуманное.

Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении профессиональной карьеры.

— Я покидаю большой спорт, это решение взвешенное и обдуманное, — цитирует его ТАСС. — За карьеру я могу себе поставить пятёрку. Ведь у меня есть звание олимпийского чемпиона, но когда у тебя ещё и три золота чемпионата мира — это очень круто!

Напомним, что Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера в личном спринте, также является серебряным призёром Игр-2014. Более того, Никита — единственный отечественный лыжник, кому удалось завоевать три золота чемпионата мира (дважды — в 2013-м и один раз — в 2017-м).

Крюков последние два сезона практически не выступал из-за травмы и временного отстранения, связанного с якобы применением допинга на Олимпиаде в Сочи. В конечном результате CAS оправдал его.