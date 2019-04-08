Польские боксёры уложили друг друга десять раз за пять раундов

Проигравший боец в итоге после завершения поединка объявил о завершении карьеры.

В Польше прошёл удивительный для профессионального бокса, но зрелищный поединок. Его участники отправляли друг друга в нокдаун целых десять раз всего за пять раундов. Завершил всё судья: он решил, что один из боксёров уже не в состоянии продолжать бой. Была объявлена победа его оппонента техническим нокаутом.

💥 Highlights from last night's spectacular, back-and-forth WAR between Patryk Szymanski and Robert Talarek in Poland.



🤯 Ten knockdowns in five rounds. pic.twitter.com/bkGMBIhHKH — Michael Benson (@MichaelBensonn) 7 апреля 2019 г.

25-летний Патрик Шимански после поражения от 35-летнего Роберта Таларека, которое стало для него вторым подряд, объявил о завершении карьеры.

Некоторые порталы признали этот поединок "самым диким в этом году".