Польские боксёры уложили друг друга десять раз за пять раундов

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Польские боксёры уложили друг друга десять раз за пять раундов

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Проигравший боец в итоге после завершения поединка объявил о завершении карьеры.

В Польше прошёл удивительный для профессионального бокса, но зрелищный поединок. Его участники отправляли друг друга в нокдаун целых десять раз всего за пять раундов. Завершил всё судья: он решил, что один из боксёров уже не в состоянии продолжать бой. Была объявлена победа его оппонента техническим нокаутом.

25-летний Патрик Шимански после поражения от 35-летнего Роберта Таларека, которое стало для него вторым подряд, объявил о завершении карьеры.

Некоторые порталы признали этот поединок "самым диким в этом году".

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