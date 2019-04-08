Адвокат Мамаева обжаловал его арест

Завтра уголовные дела футболистов начнут рассматривать в московском суде по существу.

Во время последнего заседания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили меру пресечения в вида заключения под стражу. Причём на этот раз на полгода сразу. Адвокат игрока "Краснодара" с таким решением суда не согласился.

— Излишне жёсткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и её длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле, — сообщил РИА "Новости" адвокат Игорь Бушманов.

Завтра, 9 апреля, уголовное дело Кокорина и Мамаева начнут рассматривать по существу в Пресненском суде Москвы. Защита настаивает на многочисленных ошибках в ходе следствия, а также говорит о том, что были допрошены не все свидетели.

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