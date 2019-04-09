Овечкин, Малкин и Кучеров. За кого из россиян болеть в Кубке Стэнли?

Регулярный чемпионат НХЛ подошёл к концу. Впереди болельщиков ждёт самая интересная и непредсказуемая часть сезона — плей-офф. Лайф рассказывает, для кого из российских хоккеистов сезон сложился удачно, а кто выглядел в чемпионате не так впечатляюще.

Окончательные выводы, конечно, делать рано, ведь настоящий хоккей, как заверяют сами хоккеисты, начинается именно в плей-офф. Ради него и играется регулярный чемпионат, чтобы выявить 16 лучших команд, которые впоследствии поборются за главный трофей лиги — тот самый кубок.

Нападающие

Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), 128 (41+87) очков в 82 матчах

Без сомнения, этот сезон стал лучшим на нынешнем этапе карьеры для Никиты. Форвард смог обновить 26-летний русский рекорд Александра Могильного по очкам за сезон и стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Кучеров прибавляет с каждым годом. И есть все основания полагать, что он продолжит улучшать свою игру в плей-офф и в следующей "регулярке".

Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), 89 (51+38) очков в 81 матче

Капитан "столичных" играет на своём высоком уровне и не сбавляет обороты. Александру в очередной раз покорилась отметка в 50 заброшенных шайб. Также Ови набрал 1000-е очко в заокеанской карьере, а его команда готова повторить прошлогодний успех — выиграть Кубок Стэнли.

Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз"), 72 (21+51) очка в 76 матчах

Евгений прекрасно освоился в команде. Уже сложно представить Кузнецова без "Вашингтона", а сам "Вашингтон" — без Кузнецова. "Регулярку" форвард отыграл великолепно, забрасывая решающие шайбы в самый нужный момент.

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз"), 72 (21+51) очка за 68 матчей

Много критиковали Малкина в этом регулярном чемпионате, но Евгений свои 72 очка набрал. Удачная игра в плей-офф может заставить замолчать критиков, а мы знаем, на что способен Джино и как он может прибавлять в нужный момент.

Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз"), 37 (20+17) очков в 82 матчах

Свечников проводит свой первый сезон в НХЛ. Дебют получился очень удачным для нападающего "ураганов". Если парень продолжит и дальше прогрессировать, то может добиться многого.

Артемий Панарин ("Коламбус Блю Джекетс"), 87 (28+59) очков в 79 играх

Пока журналисты и эксперты гадали, в каком клубе продолжит свою карьеру Хлебушек, нападающий тащил "Коламбус" в плей-офф и в итоге — затащил.

Евгений Дадонов ("Флорида Пантерз"), 70 (28+42) очков в 82 играх

Дадонов — важная боевая единица "Флориды". Однажды "пантеры" сделали ставку на российского форварда — и не прогадали.

Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс"), 38 (21+17) очков за 64 игры

Хороший сезон провёл Павел. "Рейнджерс" изначально было сложно претендовать на место в плей-офф, но Бучневич — будущее команды, на него будут делать ставку боссы клуба и в дальнейшем.

Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз"), 68 (33+35) очков за 76 игр

Досталось от заокеанской прессы и экспертов Владимиру за неудачный старт "блюзменов" в чемпионате. То и дело ходили слухи об обмене форварда в другой клуб. Да и сам нападающий понимал, что может и должен играть лучше. Великолепная игра Тарасенко во второй части "регулярки" заставила критиков замолчать, а "Сент-Луису" помогла подняться на пятое место в Западной конференции.

Иван Барбашёв ("Сент-Луис Блюз"), 26 (14+12) очков в 80 играх

В начале регулярного чемпионата форвард в интервью Лайфу признался, что было бы неплохо набрать в сезоне очков 20. В результате Иван набрал 26 баллов, попутно оформив свой первый хет-трик в НХЛ.

Александр Радулов ("Даллас Старз"), 72 (29+43) очка за 70 матчей

Радулов — человек-огонь. Он может "молчать" несколько матчей, но потом забивать и отдавать в каждой игре. 29 шайб — лучшее достижение нападающего в НХЛ.

Валерий Ничушкин ("Даллас Старз"), 10 (0+10) очков за 57 игр

Валерий — главное разочарование из российских игроков в НХЛ этого сезона. Отыграв 57 матчей, Ничушкин не забросил ни одной шайбы, хотя тренеры ему предоставляли много возможностей отличиться.

Артём Анисимов ("Чикаго Блэкхокс"), 37 (15+22) очков в 78 матчах

Центрфорвард "Чикаго" не пробился с командой в плей-офф. Но винить в этом российского нападающего не стоит. Свою работу Артём выполнял хорошо. Всё же результат у "ястребов" должны делать другие хоккеисты.

Николай Голдобин ("Ванкувер Кэнакс"), 27 (7+20) очков за 63 игры

Николай в этом году стал полноценным игроком основы "косаток". "Ванкувер" только учится играть без своих лидеров прошлых лет — братьев Седин. У Голдобина есть все шансы стать лидером команды. Всё зависит от самого Николая.

Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз"), 34 (16+18) очка за 64 игры

Сейчас Илья переживает не самый приятный период в своей карьере. Перебираясь из СКА в "Лос-Анджелес", форвард и подумать не мог, что не будет попадать в состав "королей". 34 очка — не тот результат, который ожидало от Кови руководство клуба. У Ковальчука один из худших показателей полезности среди игроков НХЛ. Контракт у нападающего с "Кингз" ещё будет действовать два года, а как там всё сложится — не знает, наверное, и сам хоккеист.

Защитники

Михаил Сергачёв ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), 32 (6+26) очка в 75 матчах

Великолепный сезон провёл защитник в составе "Тампы". Михаил прогрессирует, и это не может не радовать.

Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз"), 29 (3+26) очков в 82 матчах

После выигранного "Вашингтоном" Кубка Стэнли в прошлом году, где Орлов играл достаточно надёжно, в этом сезоне защитник часто ошибался, но тренер "столичных" доверяет российскому игроку — и правильно делает.

Никита Зайцев ("Торонто Мэйпл Лифс"), 14 (3+11) очков в 81 игре

Никита полностью освоился в "Торонто". Парень хорошо смотрелся в "регулярке", но настоящая проверка для бывшего игрока ЦСКА будет в плей-офф.

Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз"), 26 (7+19) очков за 82 игры

Почти в два раза меньше очков набрал Иван по сравнению с прошлым сезоном, но представить сейчас оборону "лётчиков" без российского защитника сложно.

Никита Задоров ("Колорадо Эвеланш"), 14 (7+7) очков в 70 играх

Немного упала результативность Никиты по сравнению с прошлым сезоном, но справедливости ради стоит отметить, что в "регулярке" защитник смотрелся весьма неплохо.

Вратари

Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), 92,53% отражённых бросков за 53 игры. Сухих матчей — 6

Василевский улучшил свой процент надёжности по отражению бросков по сравнению с прошлым годом. Андрей держит свой высокий уровень, периодически выдавая безумные сейвы.

Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джекетс"), 91,29% отражённых бросков в 62 играх. Сухих матчей — 9

Бобровский — стена "Коламбуса", но в этом сезоне у вратаря были некие проблемы с мотивацией. Не исключено, что по окончании сезона он покинет клуб.

Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс"), 91,39% отражённых бросков за 33 игры. Сухих матчей — 2

Александр — будущее "Рейнджерс". Основной голкипер команды швед "Хенрик Лундквист" рано или поздно закончит карьеру, вот тогда у Георгиева будут все шансы стать основным вратарём "трёхцветных".

Антон Худобин ("Даллас Старз") 92,29% отражённых бросков в 41 игре. Сухих матчей — 2.

Неплохой сезон провёл в "Далласе" российский вратарь. В регулярном чемпионате Антон принял участие в 41 матче, удачно подменяя основного голкипера команды — Бена Бишопа.

Семён Варламов ("Колорадо Эвеланш") 90,91% отражённых бросков за 49 игр. Сухих матчей — 2.

Неоднозначный сезон получился у голкипера "лавин" Семёна Варламова. Вратарь, к сожалению, часто получает травмы. Но главная задача выполнена — команда в плей-офф.