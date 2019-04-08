"Авангард" в супербитве победил "Салават" и вышел в финал Кубка Гагарина

"Авангард" победил "Салават Юлаев" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0. Единственная шайба была заброшена лишь в третьем овертайме. Автором победного гола стал Алексей Бондарев, отличившийся с передачи Кирилла Семёнова.
8 апреля 2019 г.
Отметим, что этот матч стал самым длинным с истории финалов Восточных конференций.
Мы смотрим самую долгую игру в истории финалов Востока. #КубокГагарина pic.twitter.com/Wu1LyPxvYo— КХЛ (@khl) 8 апреля 2019 г.
Имя второго финалиста Кубка Гагарина станет известно завтра, 9 апреля, по итогу противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА. В армейском дерби счёт в серии — 3:3.
КХЛ. Плей-офф.
Полуфинал Кубка Гагарина. 6-й матч.
"Салават Юлаев" — "Авангард" — 0:1 (ОТ)
Голы: Бондарев (109:18).
Счёт в серии: 2:4.
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