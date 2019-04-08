"Авангард" в супербитве победил "Салават" и вышел в финал Кубка Гагарина

Больше четырёх часов продолжалось противостояние омской и уфимской команд. Победитель определился лишь в третьем овертайме.

"Авангард" победил "Салават Юлаев" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0. Единственная шайба была заброшена лишь в третьем овертайме. Автором победного гола стал Алексей Бондарев, отличившийся с передачи Кирилла Семёнова.

Отметим, что этот матч стал самым длинным с истории финалов Восточных конференций.

Имя второго финалиста Кубка Гагарина станет известно завтра, 9 апреля, по итогу противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА. В армейском дерби счёт в серии — 3:3.

КХЛ. Плей-офф.

Полуфинал Кубка Гагарина. 6-й матч.

"Салават Юлаев" — "Авангард" — 0:1 (ОТ)

Голы: Бондарев (109:18).

Счёт в серии: 2:4.