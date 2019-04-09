Кокорин и Мамаев явились на заседание суда со всеми своими вещами

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Кокорин и Мамаев явились на заседание суда со всеми своими вещами

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Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится первое заседание по существу по делу футболистов.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится заседание по их делу, вместе со всеми своими личными вещами. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Заседание должно было начаться в 12:00 (мск), но было перенесено на 20-30 минут позже. Ожидается, что в суде будут присутствовать все потерпевшие.

Напомним, что ранее суд постановил продлить меру пресечения футболистам и ещё двум фигурантам дела до 25 сентября.

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