Кокорин и Мамаев явились на заседание суда со всеми своими вещами

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится первое заседание по существу по делу футболистов.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится заседание по их делу, вместе со всеми своими личными вещами. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

#КокоринМамаев Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами pic.twitter.com/2yJlAk81mY — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 9 апреля 2019 г.

Заседание должно было начаться в 12:00 (мск), но было перенесено на 20-30 минут позже. Ожидается, что в суде будут присутствовать все потерпевшие.

Напомним, что ранее суд постановил продлить меру пресечения футболистам и ещё двум фигурантам дела до 25 сентября.

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