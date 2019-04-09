Уткин: Кокорина и Мамаева отпустят домой, Серебренникову же смягчили наказание

Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина могут отпустить под домашний арест, ведь за день до слушания смягчили меру пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову.
— Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время, — написал в соцсети Уткин.
Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время.— Василий Уткин (@radioutkin) 9 апреля 2019 г.
Напомним, сегодня в Пресненском суде Москвы состоится первое заседание по существу по делу футболистов, где будут также присутствовать пострадавшие Денис Пак и Виталий Соловчук.
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